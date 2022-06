A primeira vez de Schmidt.

Depois de um fim de semana marcado pelos exames médicos e testes físicos, o treinador do Benfica orienta duas sessões de treino dos encarnados, uma durante a manhã (11h00) e outra na tarde desta segunda-feira (17h00). Pelo meio, às 14h30, o técnico alemão vai estar em contacto com os jornalistas, na primeira conferência de imprensa desde que chegou ao clube da Luz.

Várias equipas regressam aos trabalhos nesta segunda-feira. Sporting, Estoril, Rio Ave, Marítimo e Vizela são os clubes da Liga que dão o pontapé de saída na pré-época, ao passo que Farense, Tondela e Benfica B, do segundo escalão, também estão de volta.

Para os amantes de ténis, este é um dia em cheio.

O torneio de Wimbledon, um dos mais emblemáticos do Grand Slam, arranca durante a manhã, com destaque para alguns duelos masculinos das 11h00. Hubert Hurkacz defronta Davidovich Fokina, enquanto Casper Ruud tem pela frente Albert Ramos-Vinolas. O campeão em título Novak Djokovic vai jogar contra o sul-coreano Soonwoo Kwon, às 13h30. Uma hora depois, Carlitos Alcaraz bate-se com Jan-Lennard Struff.

Nos duelos femininos, destaque para as partidas entre Ons Jabeur e Mirjam Bjorklund (13h00), Anett Kontaveit e Bernarda Pera (13h00).

A seleção feminina continua ainda a preparar o Campeonato da Europa, com treino na Cidade do Futebol às 10h30.