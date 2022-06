Depois de eliminar o argentino Francisco Cerundolo na primeira ronda, o espanhol Rafa Nadal está de volta à ação em Wimbledon. Esta quinta-feira, o tenista maiorcano, quarto colocado na hierarquia mundial, tem encontro marcado com o lituano Ricardas Berankis, 106.º do ranking ATP, a partir das 15h00.

No que toca aos singulares femininos, a líder mundial também entra em cena. Iga Swiatek, também às 15h00, bate-se com a neerlandesa Lesley Pattinama Kerkhove, número 138 da hierarquia WTA.

Logo pela manhã, em Portugal, decorre a Assembleia-Geral ordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, onde será discutida e votada a proposta de orçamento e plano de atividades para a próxima temporada.

É um dia importante também para dois internacionais portugueses, nomeadamente Bruno Fernandes e Diogo Jota. O médio do Manchester United vai participar num evento também pela manhã na condição de novo embaixador da Federação Teqball Portugal. Já o avançado do Liverpool inaugura a Academia Diogo Jota nas instalações do Gondomar.

No que toca à justiça, desenrola-se o julgamento do recurso de Karim Benzema, condenado em novembro a um ano de prisão com pena suspensa e multa por chantagem a Mathieu Valbuena.

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA:

Assembleia-Geral ordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), para apreciação, discussão e votação da proposta de orçamento e plano de atividades para a época desportiva 2022-23, apresentada pela Direção, no auditório João Aranha da sede da LPFP, no Porto, às 10:00.

Jogador Bruno Fernandes, novo embaixador da Federação Teqball Portugal, recebe uma Mesa Teq Smart personalizada, na Sala Joaquim Leitão do Hotel Vila Galé Porto, às 11:00.

Inauguração da Academia Diogo Jota e da nova Iluminação LED do Estádio São Miguel, nas instalações do clube, em Gondomar, às 20:30

Termina leilão presencial de campos de futebol/bingo do Estrela da Amadora, no bingo do clube, Avenida D. José I, às 11:00.

Julgamento do recurso de Karim Benzema, condenado em novembro a um ano de prisão com pena suspensa e multa no caso de chantagem ao compatriota Mathieu Valbuena, em Paris, até 01/07.

Ténis

Prossegue torneio de Wimbledon, masculinos e femininos, em Londres, no Reino Unido, até 10/07.

Atletismo

Liga Diamante, Meeting de Estocolmo, na Suécia, com a participação de Auriol Dongmo e Jéssica Inchude (lançamento do peso).