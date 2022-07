Não vamos omitir: dos dois dias deste fim de semana, o sábado é o mais parado. Ainda assim, há muitas coisas a acontecer.

Logo de manhã, o Sporting cumpre mais um treino no estágio de pré-época que está a realizar no Algarve. A sessão liderada por Ruben Amorim está agendada para as 10h00 e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Antes, às 09h00, um jogador leonino falará aos jornalistas.

Em Inglaterra, Portugal ultima os pormenores para o duelo com a Suécia, da terceira jornada da fase de grupos do Euro feminino. O treino está agendado para as 11h00 e às 17h30, o selecionador Francisco Neto comparecerá na sala de imprensa.

Por falar no Europeu, há dois jogos a acontecer neste sábado, ambos do grupo B e ambos às 20h00: o Finlândia-Alemanha e o Dinamarca-Espanha.

Por cá, prossegue ainda a Algarve Cup: no Estádio do Algarve, o Fulham, de Marco Silva, João Palhinha e Ivan Cavaleiro, defronta o Nice. O encontro é a partir das 20h15.

Também no Algarve, mas em Portimão, a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, mede forças com o Portimonense, a partir das 19h00, num particular de pré-época que não terá público nas bancadas.

No ciclismo, prossegue a Volta a França, com a com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost). A 14.ª etapa do Tour liga Saint-Etienne a Mende, num percurso de 192,5 km.

Outros jogos de pré-época:

Sporting de Braga B - Desportivo de Chaves, 10:30.

Boavista - Arouca, 10:30.

Farense - Académica, 10:00.

Farense - Anadia, 17:00.

Benfica B - Mafra, 19:00.

Penafiel - Santa Clara, 10:00.

Rio Ave - Paços de Ferreira, 10:30.

Marítimo - Nacional, 10:30.