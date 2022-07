Domingo recehado de futebol.



Este domingo, Portugal discute o apuramento para os quartos de final do Campeonato da Europa contra a Suécia. O jogo está marcado para as 17h00 e poderá segui-lo AO MINUTO no Maisfutebol.



No final do dia é a vez do Benfica defrontar o Fulham, orientado por Marco Silva, no segundo jogo do Troféu do Algarve (20h15). O Maisfutebol vai estar no estádio do Algarve para lhe contar tudo sobre a partida de preparação para a época 2022/23.



Não é apenas a seleção de futebol feminino que joga um jogo decisivo. A seleção de sub-20 de Andebol disputa a final do Campeonato de Europa com a congénere espanhol e poderá acompanhar tudo a partir das 17h00.

Nota para a 15.ª etapa da Volta a França, tirada de 202,5 quilómetros e que vai ligar Rodez a Carcassonne, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar). Além disso, há ainda os Mundiais de Atletismo com as participações de Lorene Bazolo, Auriol Dongmo, Jessica Inchude, Isaac Nader, Marta Pen e Cátia Azevedo.