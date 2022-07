A preparação para a nova temporada não pára.



O Sporting prossegue a preparação para a época 2022/23 e tem pela frente um teste complicado. Os leões vão defrontar a Roma, de José Mourinho, vencedora da última edição da Liga Conferência. O Maisfutebol vai acompanhar AO MINUTO o encontro, marcado para as 20h00, a partir do estádio do Algarve.



Se há quem ainda prepare a nova época, há quem já esteja em competição. 14 equipas jogam a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões enquanto outras seis jogam a mesma ronda, mas da Liga Conferência.



Nota ainda para a 16.ª etapa do Tour, tirada que terá a participação do português Nelson Oliveira.







O que há para seguir esta terça-feira:



Jogo particular

Sporting - Roma, 20h00



Jogos da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões

Pyunik-Dudelange, 17h00

Qarabag-Zurique, 17h00

Zalgiris-Malmo FF, 17h00

Ludogorets-Shamrock Rovers, 18h45

Midtjylland-AEK Larnaca, 18h45

Linfield-Bodo/Glimt, 19h45

Din. Zagreb-Shkupi, 20h00



Jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência



Hibernians-Levadia, 19h00

Tirana-Zrinjski, 19h00

La Fiorita-FC Ballkani, 19h45

Atletismo

Prosseguem Mundiais de Eugene, Oregon, Estados Unidos, com a participação dos atltas portugueses;

Ciclismo

Prossegue Volta a França, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar). A 16.ª etapa, que vai ter 178,5 quilómetros, vai ligar Carcassonne a Foix.

Futebol Feminino



Sorteio da 1.ª fase da Liga feminina, no auditório 1 da Cidade do Futebol, Oeiras, às 17h30 com transmissão em direto no canal de YouTube da Federação Portuguesa de Futebol.