Os clubes continuam a preparar a temporada 2022/23, mas há vários clubes que já disputam o apuramento para a Liga dos Campeões.



Esta quarta-feira há dez equipas que jogam a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões com destaque para o Olympiakos, de Pedro Martins e João Carvalho, e para o Fenerbahçe de Jesus, Crespo e Bruma.



Além dos jogos da Champions, há ainda três jogos da fase de apuramento para a Liga Conferência.



No que respeita à pré-temporada, o Sporting defronta o Portimonense numa partida que vai decorrer à porta fechada, em Lagos.



Iniciam-se ainda os quartos de final do Euro com o duelo entre a anfitriã Inglaterra e a Espanha.



Nota ainda para a 17.ª etapa do Tour, tirada de 129,7 quilómetros que vai ligar Saint-Gaudens e Peyragudes, com a participação de Nelson Oliveira.





O que há para seguir esta quarta-feira:

Jogo de preparação

Portimonense - Sporting, 10h30

Campeonato da Europa

Inglaterra - Espanha, 20h00 (Canal 11).



Segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões

HJK - Plzen, 17h00



M. Haifa - Olympiakos, 18h00



D. Kiev - Fenerbahce, 19h00



Ferencvaros - Slovan Bratislava, 19h00



Maribor - S. Tiraspol, 19h15



Segunda pré-eliminatória da Liga Conferência

Botev Plovdiv - APOEL, 18h00

Vikingur - Dun. Streda, 19h00

Sutjeska - Klaksvik, 20h00



Prossegue o Tour com a 17.ª etapa (129,7 quilómetros) entre Saint-Gaudens e Peyragudes:



Atletismo



Prosseguem Mundiais de Eugene, Oregon, Estados Unidos, com a participação de portugueses;





Basquetebol



Oitavos de final do Euro sub-20

França - Portugal, 20h00

