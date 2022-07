É dia de Vitória.



Os minhotos vão dar oficialmente o pontapé de saída na época 2022/23 - são a primeira equipa a fazê-lo - frente aos húngaros Puskás Akádemia, jogo da segunda pré-eliminatória de apuramento para a Liga Conferência. O Maisfutebol vai acompanhar o jogo AO MINUTO.



Além da partida no D. Afonso Henriques, há mais 46 jogos da terceira competição de clubes da UEFA.



Ao final do dia, há mais um jogo dos quartos de final do Europeu de futebol feminino entre Alemanha e Aústria.



Nota para a 18.ª etapa do Tour com a participação de Nelson Oliveira. A tirada entre entre Lourdes e Hautacam vai ter 143,2 quilómetros.



O que há para seguir esta quinta-feira:

Kyzylzhar-Osijek, 13h00

FK Liepaja-Young Boys, 15h00

K. Almaty-Kisvarda, 15h00

Tobol-Lincoln, 15h00

Ararat-Armenia-Paide, 16h00

Valmiera-Shkendija, 16h00

Makedonija GP-CSKA Sofia (Bul),

Koper-Vaduz, 17h00



KuPS-Milsami, 17h00

Lech-Dinamo Batumi, 17h00

Molde-Elfsborg, 17h00

Saburtalo Tbilisi-FCSB, 17h00

SJK-Lilleström, 17h00

Zira-M. Tel Aviv, 17h00

Pogon Szczecin-Brondby, 17h30

Ruzomberok-Riga FC, 17h30

Suduva-Viborg, 17h30

Antuérpia-Drita, 18h00

B36 Torshavn-Tre Fiori, 18h00

Basileia-Crusaders, 18h00

Gzira-Radnicki Nis, 18h00

Levski-PAOK, 18h00

MOL Fehervar-Gabala, 18h00

Petrocub-Laci, 18h00

Rapid Viena-Lechia, 18h00

Sparta Praga-Viking, 18h00

St Josephs-Slavia Praga, 18h00

Vorskla-AIK Stockholm, 18h00

Aris-Neftci Baku, 18h30

CFR Cluj-Inter Escaldes, 18h30

H. Beer Sheva-Din. Minsk, 18h30

Basaksehir-Netanya, 18h45

Aris-Gomel, 19h00

Racing Luxembourg-Cukaricki, 19h00

Sepsi Sf. Gheorghe-O. Liubliana, 19h00

Alkmaar-Tuzla City, 19h30

Rijeka-Djurgarden, 19h30

Trnava-Newtown, 19h30

Velez Mostar-Hamrun, 19h30

Motherwell-Sligo Rovers, 19h45

St. Patricks-Mura, 19h45



BATE-Konyaspor, 20h00

Rakow-FC Astana, 20h00

Vllaznia-Univ. Craiova, 20h00

Breidablik-Buducnost, 20h15

Vikingur Reykjavik-TNS, 20h30

Vitória SC-Puskas Academy, 20h30 (SportTV)



Euro feminino



Alemanha-Áustria, 20h00 (canal 11)



Atletismo



Prosseguem Mundiais de Eugene, Oregon, Estados Unidos, com a participação de portugueses.



Ciclismo



18.ª etapa entre Lourdes e Hautacam (143,2 quilómetros)