A espera acabou: o futebol regressa esta sexta-feira, e regressa em força.

Na Liga, rola a bola pela primeira vez: a partir das 20h15, Benfica e Arouca medem forças no Estádio da Luz.

Mas há mais.

Na Alemanha, arranca a Bundesliga com um grande jogo em perspetiva. A partir das 19h30, o campeão Bayern Munique joga em casa do Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência.

Em Inglaterra, há dérbi londrino. O Arsenal, de Fábio Vieira e Cédric Soares, joga em casa do Crystal Palace. Já em França, o Lyon, de Anthony Lopes, recebe o Ajaccio.

Regressando a Portugal, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, fará a antevisão ao duelo com o Marítimo, também da primeira jornada, a partir das 12h00.

No basquetebol, as duas seleções continuam em prova no Europeu de sub-18, quartos de final da divisão B.

Às 13h45, a seleção masculina joga frente à Finlândia. Mais tarde, às 16h15, a equipa feminina defronta a Bulgária.

No motociclismo, o MotoGP está de volta, depois da pausa de verão. Este fim de semana realiza-se o Grande Prémio da Grã-Bretanha, com a participação de Miguel Oliveira, da KTM. O dia fica marcado pelos treinos livres, às 09h55 e 14h10, com transmissão na SportTV4.

Os jogos desta sexta-feira:

I Liga, 1.ª jornada, até 08:

Benfica - Arouca, 20:15 (BTV).

Liga alemã, 1.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa):

Eintracht Frankfurt - Bayern Munique, 19:30 (Eleven2).

Liga francesa, 1.ª jornada, até 07 (horas de Lisboa):

Lyon - Ajaccio, 20:00 (Eleven3).

Liga inglesa, 1.ª jornada, até 07:

Crystal Palace - Arsenal, 20:00 (Eleven1).

Taça de Itália, 1.ª ronda, até 08 (horas de Lisboa):

Udinese - Feralpisalò, 17:00

Lecce - Cittadella, 20:00

Sampdoria - Reggina, 20:15.