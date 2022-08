O Gil Vicente volta a entrar em cena nas competições europeias esta quinta-feira. Os galos defrontam o AZ Alkmaar nos Países Baixos, em jogo do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência. Depois de eliminar o Riga, a equipa de Ivo Vieira tem agora uma missão mais complicada pela frente. Poderá seguir o jogo da primeira mão AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h00.

Antes disso, pela manhã, a equipa feminina do Benfica arranca a participação na ronda inaugural da Liga dos Campeões, com a meia-final frente às kosovares do Hajvalia. O encontro está marcado para as 11h00, em Enschede, nos Países Baixos. Em caso de triunfo, as encarnadas defrontam o Twente ou o Agarista.

Às 12h00 o Vitória de Guimarães apresenta os equipamentos para a época 2022-2023 e durante todo o dia prosseguem os Campeonatos Europeus multidesportos.

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa, 1.ª mão (horas de Lisboa):

AZ Alkmaar - Gil Vicente, 20:00 (SportTV1)

Play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, 1.ª mão

Campeonato Nacional de Juvenis, jogo antecipado da 3.ª jornada:

Série B:

Académica - União de Leiria, 16:00

Primeira ronda da Liga dos Campeões feminina, meia-final (horas de Lisboa).

Grupo 8:

Benfica - Hajvalia, 11:00

Twente - Anenii Noi , 17:00

Automobilismo

Rali da Bélgica, 9.ª prova do Mundial de ralis (WRC), em Ypres

Basquetebol

Prossegue Campeonato da Europa de sub-16, Divisão B, com a participação da seleção portuguesa, em Sófia, Bulgária:

Roménia - Porugal, 16:00 locais (14:00 em Lisboa)

Bósnia-Herzegovina

Jogo da seleção portuguesa sénior feminina, de preparação para a qualificação do Eurobasket 2023, na Bósnia-Herzegovina:

Bósnia-Herzegovina - Portugal

Ciclismo

Prossegue Volta a Limousin - Nova Aquitânia, França, com a participação de Rui Oliveira e Rui Costa (UAE-Emirates)

Prosseguem Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022, (Transmissão Eurosport e RTP2)

Atletismo

200 metros: Lorene Bazolo, 12:05

Canoagem, velocidade

Eliminatórias:

- 500 metros:

C1 Hélder Silva, 10:55

K1 Fernando Pimenta, 11:20

K1 Teresa Portela, 11:10

C2 Marco Apura/Bruno Afonso, 13:40

K2 Francisca Laia/Joana Vasconcelos, 14:00

K2 João Ribeiro/Messias Baptista, 14:20

- 1000 metros:

K1 Fernando Pimenta, 08:35

K2 Fernando Pimenta/João Duarte, 10:19

Paracanoagem:

KL1 Alex Santos, 14:40

KL1 Floriano Jesus, 14:40

Escalada

Ginástica artística masculina

Qualificação masculina - Joel Catarino, Filipe Almeida, Marcelo Marques, Guilherme Campos e José Nogueira, 12:53.

Ténis de mesa, com Inês Matos, Fu Yu, Matilde Pinto, Patrícia Santos, Shao Jieni, João Geraldo, João Monteiro, Marcos Freitas e Tiago Apolónia:

Finais de pares masculinos e femininos. Singulares masculinos e femininos, eliminatórias.