Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Clássico!

Neste sábado, os olhos estão postos no Estádio do Dragão, onde se joga o primeiro Clássico da temporada 2022/23. O FC Porto recebe o Sporting e ainda estão na memória os «quentinhos» jogos entre portistas e leões da última época, pelo que só se pode antever um bom espetáculo. Pela primeira vez sem Matheus Nunes, que onze apresentará Ruben Amorim? Sérgio Conceição vai promover a titularidade de Otávio? Estas e outras questões serão respondidas ainda antes do apito inicial (20h30), no acompanhamento AO MINUTO do Maisfutebol.

Mas a terceira jornada do campeonato português tem mais dois jogos agendados para este sábado. O Santa Clara recebe o Arouca, enquanto o Vizela visita o terreno do Desportivo de Chaves. Desenrolam-se ainda várias partidas da II Liga e arranca a Liga 3.

Lá por fora, a escolha é variada no que concerne a futebol. Desde Inglaterra, a Espanha, Alemanha ou Itália, difícil é mesmo querer ver apenas um jogo. Deixamos-lhe o Tottenham-Wolves como recomendação para a hora de almoço.

Decorrem ainda os Campeonatos Europeus multidesportos, com vários portugueses em prova e na luta pelas medalhas.

Também neste sábado, Miguel Oliveira participa nos treinos livres do Grande Prémio da Áustria de MotoGP.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 3.ª jornada:

Santa Clara - Arouca, 14:30 (horas locais, +1 em Lisboa, SportTV1)

Desportivo de Chaves – Vizela, 18:00 (SportTV2)

FC Porto – Sporting, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 3.ª jornada:

Farense - Académico de Viseu, 11:00 (SportTV1)

Moreirense - Torreense, 15:30 (SportTV+)

Trofense - Vilafranquense, 18:00

Liga 3, 1.ª jornada

Liga alemã, 3.ª jornada

Borussia Dortmund - Werder Bremen, 14:30 (Eleven 2)

Bayer Leverkusen - Hoffenheim, 14:30

Wolfsburgo - Schalke 04, 14:30 (Eleven 6)

Augsburgo - Mainz, 14:30

Estugarda - Friburgo, 14:30

Union Berlim - Leipzig, 17:30 (Eleven 3)

Liga espanhola, 2.ª jornada

Osasuna - Cádiz, 16:30

Maiorca - Betis, 18:30 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Real Madrid, 21:00 (Eleven 1)

Liga francesa, 3.ª jornada

Mónaco - Lens, 16:00

Marselha - Nantes, 20:00 (Eleven 3)

Liga italiana, 2.ª jornada

Torino - Lazio, 17:30 (SportTV3)

Udinese - Salernitana, 17:30 (SportTV5)

Inter Milão - Spezia, 19:45 (SportTV3)

Sassuolo - Lecce, 19:45 (SportTV5)

Liga inglesa, 3.ª jornada

Tottenham - Wolverhampton, 12:30 (Eleven 1)

Crystal Palace - Aston Villa, 15:00 (Eleven 4)

Everton - Nottingham Forest, 15:00 (Eleven 5)

Fulham - Brentford, 15:00 (Eleven 1)

Leicester - Southampton, 15:00 (SportTV3)

Bournemouth - Arsenal, 17:30 (Eleven 1)

Futsal

Minerva Cup 2022, prova organizada pelo Futsal Minerva, com a participação das equipas do Sporting, Benfica e Mouvaux Lille Métropole, em Berna, na Suíça, até 21 (horas locais, -1 em Lisboa):

Sporting, Por - Mouvaux Lille Métropole, Fra, 16:00

Benfica, Por - Futsal Minerva, Suí, 18:15

Andebol

Prossegue 24.º Torneio Internacional Andebol Viseu – Feira de São Mateus’22, no Pavilhão Cidade de Viseu

Onnereds - Águas Santas, 15:00

FC Porto - Ademar León, 17:00 (Canal 11/Porto Canal)

Nantes - Benfica, 19:00 (Canal 11/BTV)

Ciclismo

Prossegue Volta a Espanha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE-Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar)

2.ª etapa:

's-Hertogenbosch - Utrecht, 175,1 km.

Campeonatos Europeus multidesportos Munique 2022 (Transmissão Eurosport e RTP2)

Atletismo

20 km marcha: Hélder Santos, João Vieira, Paulo Martins, 07:30.

20 km marcha: Ana Cabecinha, Carolina Costa, Joana Pontes, 09:15.

100 metros barreiras: Olímpia Barbosa, 19:43.

Canoagem, velocidade, com a participação de portugueses

- 200 metros:

Final:

C1, Meia-final - Inês Penetra, 09:25

C1 - Helder Silva, 13:28

- 500 metros

K4 masculino, meia-final - João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, 08:30.

K4 feminino, semifinal - Francisca Carvalho, Francisca Laia, Ana Brito e Maria Rei, 08:35.

Final B:

K2 - Francisca Laia e Joana Vasconcelos, 11:07

Final:

C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas, 12:30

- 5000 metros:

Final:

K1 Fernando Pimenta, 15:25

C1 Beatriz Lamas, 16:45.

Ciclismo

BTT - Crosse country olímpico (XCO).

Ginástica artística masculina

Ténis de mesa, com Shao Jieni, Marcos Freitas e Tiago Apolónia

Singulares masculinos e femininos, eliminatórias e meias-finais

Voleibol de praia

Motociclismo

MotoE, Grande Prémio da Áustria, 6.ª prova do Mundial, no Red Bull Ring, em Spielberg

MotoGP: Grande Prémio da Áustria, 13.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Red Bull Ring, em Spielberg, até 21 (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e qualificações, às 11:35 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV4) e 12:30 (SportTV4) e qualificações, às 13:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:55 (SportTV4) e qualificações, às 14:10 (SportTV4)

Voleibol

Jogos da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2023, com a participação da seleção portuguesa sénior masculina

Pool D:

Luxemburgo - Montenegro, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)