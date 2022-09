As Ligas nacionais prosseguem este sábado. Em Portugal há dois jogos para seguir com atenção: o dérbi do Minho entre Sp. Braga e Vitória e a visita do FC Porto a Barcelos.

O Maisfutebol vai seguir o duelo que se joga na Pedreira AO MINUTO a partir das 15h30. Mais tarde, o nosso jornal também vai estar em Barcelos para lhe contar TUDO sobre o jogo que tem início marcado para as 20h30.



Mas o futebol começa logo pela manhã com duas partidas da II Liga: Benfica B-Leixões e Académico de Vieu-Torreense. Durante a tarde há ainda o Moreirense-Oliveirense e o embate entre FC Porto B e Vilafranquense.



Em Espanha há dois «clássicos» para acompanhar: a visita do Betis, de William e Rui Silva ao Bernabéu e a deslocação do Barcelona a Sevilha.



O crónico campeão alemão, o Bayern, joga às 14h30 contra o Union Berlim, equipa com quem partilhava a liderança da Bundesliga antes da vitória do Dortmund na última sexta-feira. À mesma hora, o Leverkusen, adversário do FC Porto, também entra em campo. Por sua vez, o Leipzig, de André Silva, mede forças com o Eintracht Frankfurt, adversário do Sporting na Liga dos Campeões.



A Serie A promete este fim de semana. O jogo de maior cartaz é o dérbi de Milão entre o AC Milan e o Inter a partir das 17h00. Por seu turno, em França, o PSG de Vitinha, Renato e Danilo, joga em Nantes a partir das 20h00.



Por último, em Inglaterra, o sábado arranca com o dérbi de Merseyside entre Everton e Liverpool. A tarde prossegue com mais seis jogos e termina com o Aston Villa-Manchester City, em Birmingham.



Prossegue ainda a Volta a Espanha e o US Open, último major da temporada.



O QUE HÁ PARA VER ESTE SÁBADO:



Liga:

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 15:30 (SportTV1)

Gil Vicente - Porto, 20:30 (SportTV1)

II Liga



Benfica B - Leixões, 11:00 (BTV)

Académico de Viseu - Torreense, 11:00 (SportTV1)

Moreirense - Oliveirense, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Vilafranquense, 15:30 (Porto Canal).

Bundesliga:

Bayer Leverkusen - Friburgo, 14:30

Union Berlim - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 3)

Wolfsburgo - Colónia, 14:30

Bochum - Werder Bremen, 14:30

Estugarda - Schalke 04, 14:30

Eintracht Frankfurt - Leipzig, 17:30 (Eleven 3).

Liga espanhola:

Maiorca - Girona, 13:00 (Eleven 2)

Real Madrid - Betis, 15:15 (Eleven 2)

Real Sociedad - Atlético de Madrid, 17:30 (Eleven 2)

Sevilha - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 1)

Serie A:

Fiorentina - Juventus, 14:00 (SportTV2)

AC Milan - Inter Milão, 17:00 (SportTV2)

Lazio - Nápoles, 19:45 (SportTV3).

Ligue 1:

Auxerre - Marselha, 16:00

Lyon - Angers, 18:00

Nantes - Paris Saint-Germain, 20:00.

Premier League:

Everton - Liverpool, 12:30 (Eleven 1)

Brentford - Leeds, 15:00 (Eleven 6)

Newcastle - Crystal Palace, 15:00 (Eleven 5)

Nottingham Forest - Bournemouth, 15:00

Tottenham - Fulham, 15:00 (Eleven 4)

Chelsea - West Ham, 15:00 (Eleven 1)

Wolverhampton - Southampton, 15:00 (Eleven 1)

Aston Villa - Manchester City, 17:30 (Eleven 1).