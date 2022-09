A Liga dos Campeões prossegue esta quarta-feira com mais oito jogos. O destaque vai, naturalmente, para os encontros de Sporting e FC Porto.



Os leões entram mais cedo em campo. O pontapé de saída para o jogo dos verde e brancos frente ao Eintracht Frankfurt, na Alemanha, está agendado para as 17h45 e poderá acompanhá-lo AO MINUTO aqui.



Por sua vez, os campeões nacionais defrontam o Atlético Madrid, no Wanda, a partir das 20h00. Este encontro também será seguido AO MINUTO no Maisfutebol e vai ter transmissão na TVI.



Mas há mais jogos para ver. Logo pela manhã há o primeiro round do duelo entre o Eintracht e o Sporting, mas na Youth League. Já o FC Porto defronta o Atlético, na prova de sub-19 da UEFA, às 15h00.



Na Champions há muito futebol para acompanhar. Um dos jogos de maior cartaz é o Inter-Bayern, mas nota também para a visita do Liverpool a Nápoles.



Pelo meio, há um Lyon-Lorient, jogo em atraso da segunda jornada da Ligue 1. Prossegue ainda a 17.ª da Vuelta e o US Open com jogos dos «quartos».



Durante esta quarta-feira, o Benfica vai apresentar os resultados de 2021/2022 da Benfica SAD, no auditório do Museu Benfica - Cosme Damião (15h00).



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUARTA-FEIRA



Liga dos Campeões

Ajax- Rangers, 17h45 (Eleven 3)

Nápoles- Liverpool, 20h00 (Eleven 2)

Atlético de Madrid-FC Porto, 20h00 (TVI)

Club Brugge- Bayer Leverkusen, 20h00 (Eleven 6)

FC Barcelona - Viktoria Plzen, 20h00 (Eleven 4)

Inter Milão-Bayern Munique,20h00 (Eleven 3)

Eintracht Frankfurt-Sporting, 17h45 (Eleven 1)

Tottenham-Marselha, 20h00 (Eleven 5)



Ligue 1



Lorient-Lyon, 18h00





Youth League



Eintracht Frankfurt-Sporting, 11:00

Atlético de Madrid - FC Porto,15h00





Ciclismo



17.ª etapa entre Aracena ao Mosteiro de Tentudía em 162,3 quilómetros, culminando numa contagem de montanha de segunda categoria.



Ténis



Prossegue o US Open com jogos dos quartos de final