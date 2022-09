A Liga dos Campeões prossegue esta quarta-feira com mais oito jogos.



O maior destaque vai para o duelo do Benfica em Turim, frente à Juventus. O Maisfutebol vai acompanhar a partida, agendada para as 20h00, AO MINUTO, aqui.



Mas há mais futebol para ver. O Manchester City-Borussia Dortmund é o jogo de maior cartaz, desta quarta-feira, embora seja preciso ter em conta a visita do Leipzig ao Bernabéu e a deslocação do trio português do PSG a Israel, embate do grupo do Benfica.



No entanto, bem antes do jogo entre as equipas séniores, há duelo da Youth League entre Juve e Benfica, campeão em título. O pontapé de saída está agendado para as 13h00 e será acompanhado pelo Maisfutebol.



Nota ainda para os encontros entre Famalicão e Vizela e entre Sporting e Portimonense, da Liga Revelação.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUARTA-FEIRA



Liga dos Campeões

Grupo A

Rangers- Nápoles, 20:00 (Eleven 6)

Grupo E

AC Milan-Dínamo Zagreb, 17:45 (Eleven 2)

Chelsea-Salzburgo, 20:00 (Eleven 5)

Grupo F

Shakhtar Donetsk- Celtic, 17:45 (Eleven 3)

Real Madrid- Leipzig, 20:00 (Eleven 3)

Grupo G

Manchester City- Borussia Dortmund, 20:00 (Eleven 2)

Copenhaga-Sevilha, 20:00 (Eleven 6)

Grupo H

Maccabi Haifa- Paris Saint-Germain, 20:00 (Eleven 4)

Juventus-Benfica, 20:00 (Eleven 1)



Youth League, grupo H



Juventus-Benfica, 13h00



Liga Revelação



Famalicão-Vizela, 15h00

Sporting-Portimonense, 16h00



Esta quarta-feira prosseguem os jogos em Inglaterra, após a morte da Rainha Isabel II, com jogos no Championship (II Liga), League One (terceiro escalão), League Two (quarta divisão) e nos campeonatos mais baixos.