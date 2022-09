Terminada a Liga dos Campeões, regressa a Liga Europa e a Liga Conferência. As atenções vão estar, naturalmente, voltadas para a receção do Sporting de Braga aos alemães do Union Berlim.



Como habitualmente, o Maisfutebol vai acompanhar AO MINUTO o segundo jogo dos bracarenses na prova. Pode seguir tudo aqui a partir das 20h00.



Mas há muitos jogos para seguir - 30 no total, além do encontro na Pedreira. Várias equipas com jogadores e treinadores portugueses vão estar em ação nas duas provas com destaque para o United, de Dalot, Ronaldo e Bruno Fernandes, para a Roma de Mourinho e Patrício e para o Fenerbahçe de Jesus, Crespo e Bruma, além do Betis de Rui Silva e William Carvalho.



Pela manhã, o selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar os convocados para para os jogos com a Rep. Checa e a Espanha da Liga das Nações, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 12:30.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUINTA-FEIRA



Liga Europa



Feyenoord-Sturm Graz, 17h45 (SportTV6)

Midtjylland-Lazio, 17h45 (SportTV3)

Mónaco-Ferencváros, 17h45 (SportTV2)

Olympiakos-Friburgo, 17h45 (SportTV4)

Qarabag-Nantes, 17h45

Real Sociedad-Omonia, 17h45 (SportTV5)

Sheriff-Man. United, 17h45 (SportTV1)

Trabzonspor-Estrela Vermelha, 17h45

Roma-HJK, 20h00 (SportTV3)

Betis-Ludogorets, 20h00 (SportTV6)

Bodo/Glimt-Zurique, 20h00

Sp. Braga-Union Berlim, 20h00 (SIC)

Dínamo Kiev-AEK Larnaca, 20h00

Rennes-Fenerbahçe, 20h00 (SportTV4)

Saint-Gilloise-Malmo, 20h00



Liga Conferência



AZ Alkmaar-Vaduz, 17h45

Apollon-Dnipro, 17h45

Cluj-Sivasspor, 17h45

Djurgarden-Molde, 17h45

Gent-Shamrock Rovers, 17h45

Pyunik-Slovan Bratislava, 17h45

Slavia Praga-Ballkani, 17h45

Zalgiris-Basileia, 17h45

Basaksehir-Fiorentina, 20h00

Colónia-Slovacko, 20h00

Steaua Bucareste-Anderlecht, 20h00

H. Beer Sheva-Villarreal, 20h00

Lech Poznan-Áustria Viena, 20h00

Partizan-Nice, 20h00

RFS-Hearts, 20h00

Silkeborg-West Ham, 20h00