A primeira fase da Liga das Nações está, por fim, terminada. Apesar de os campeonatos só regressarem terça-feira, há futebol para acompanhar esta quarta-feira.



Depois de ter vencido por 3-2 no Ibrox, o Benfica vai confirmar a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina contra o Rangers, a partir das 19h30. O Maisfutebol vai seguir o jogo AO MINUTO.



No que ao basquetebol diz respeito, nota para o jogo do Sporting referente à fase de qualificação para a Taça da Europa. Por sua vez, a equipa de andebol do FC Porto vai jogar na Croácia frente ao Dínamo de Zagred, partida do grupo A da Liga dos Campeões.



Por fim, há dérbi de Lisboa no hóquei entre Benfica e Sporting, encontro em atraso da segunda jornada do campeonato nacional. O Maisfutebol vai, naturalmente, contar-lhe tudo sobre o dérbi.





O que há para seguir esta quarta-feira:



Segunda ronda Liga dos Campeões feminina:



Benfica-Rangers, 19h30

Andebol

Jogo antecipado da 5.ª jornada:

Benfica - Marítimo, 18h00 (BTV).

Liga dos Campeões, terceira jornada da fase de grupos:

Grupo A:

Dínamo Zagreb, Cro - FC Porto, Por, 18h45 (17h45 de Portugal Continental, transmissão Porto Canal)

Basquetebol

Torneios da fase de qualificação da Taça da Europa,

Grupo A, meias-finais:

BG Gottingen/Trepca- Sporting, 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

Hóquei em patins

Jogo em atraso da 2.ª jornada:

Benfica - Sporting, 20h00.

Jogo antecipado da 3.ª jornada:

Valongo - FC Porto, 20h30 (Porto Canal).