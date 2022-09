Com saudades de ver um jogo de futebol? Não se preocupe, esta sexta-feira os campeonatos europeus estão de volta.

Por cá, as atenções estão voltadas para o jogo entre o FC Porto e Sp. Braga, às 21h15, no Estádio do Dragão. Antes, o Sporting recebe o Gil Vicente às 19h00, em Alvalade.

Lá fora, começa 3.ª ronda de qualificação da Taça de Inglaterra. Em Espanha, o Almería desloca-se ao terreno do Athletic Bilbau. Na Alemanha, o campeão Bayern recebe o Bayer Leverkusen. Em França, o Marselha do português Nuno Tavares vai ao reduto do Angers.

Na Fórmula 1, decorrem os treinos livres do Grande Prémio de Singapura. No futsal, Futsal Azeméis e Ferreira do Zêzere abrem a primeira jornada da Liga. Já no basquetebol, o Sporting defronta os belgas do Telenet Giants Antuérpia na ronda final da qualificação da Taça Europa.

Para além do desporto, os sócios do Benfica apreciam e votam o relatório de gestão e as contas do exercício de 2021/2022 e o relatório e parecer do conselho fiscal na Assembleia-Geral ordinária do clube encarnado, no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, às 20h30.

O que há para seguir esta sexta-feira:

Liga, 8.ª jornada

Sporting - Gil Vicente, 19h00 (SportTV2)

FC Porto - Sporting de Braga, 21h15 (SportTV1)

Taça de Inglaterra, 3.ª ronda de qualificação

Liga espanhola, 7.ª jornada

Athletic Bilbau - Almería, 20h00 (Eleven 3)

Liga alemã, 8.ª jornada

Bayern Munique - Bayer Leverkusen, 19h30 (Eleven 1)

Liga francesa, 9.ª jornada

Angers - Marselha, 20h00 (Eleven 2)

Fórmula 1

Grande Prémio de Singapura, 18.ª prova do Mundial de Fórmula 1, no Circuito Urbano de Marina Bay

Treinos livres, às 11h00 (SportTV4) e às 14h00 (SportTV4)

Futsal

Liga, 1.ª jornada

Futsal Azeméis - Ferreira do Zêzere, 21h00.

Basquetebol

Torneios da fase de qualificação da Taça da Europa, no Minatori Sports Hall, em Mitrovica, no Kosovo:

Sporting - Telenet Giants Antuérpia, 19h00