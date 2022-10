Esta terça-feira está repleta de boas opções no que toca ao desporto. O maior destaque, claro está, vai para o regresso da Liga dos Campeões, com duas equipas portuguesas em campo.

Depois dos triunfos sobre Gil Vicente (3-1) e Sporting de Braga (4-0), respetivamente, Sporting e FC Porto vão ser postos à prova na Champions. Se os leões têm estado intermitentes no campeonato, na Europa somam dois triunfos e por isso seguem cem por cento vitoriosos. Pelo contrário, os azuis e brancos desesperam por um triunfo, já que ainda não conseguiram qualquer ponto na prova milionária.

Comecemos, então, pela equipa de Ruben Amorim, que entra em campo pelas 17h45, no Vélodrome, casa do Marselha. Este jogo do Grupo D vai decorrer à porta fechada, após castigo da UEFA ao clube francês. O Sporting lidera com seis pontos, enquanto os gauleses estão na última posição, com zero.

Já o FC Porto, recebe o Bayer Leverkusen, às 20h00, no Estádio do Dragão. A equipa alemã segue no segundo posto do Grupo B, com três pontos, e os dragões estão em último, após as derrotas com Club Brugge (4-0) e At. Madrid (2-1).

Estes duelos das equipas portuguesas começam a ser «alimentados» mais cedo, isto porque as equipas de juniores de Sporting e FC Porto defrontam os mesmos adversários, na Youth League. Os jovens leões jogam às 13h00, enquanto os portistas entram em campo às 12h00.

Roger Schmidt e Christophe Galtier fazem também a antevisão ao duelo entre Benfica e PSG, de quarta-feira.

Decorre ainda o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, e as equipas da Liga já entram nesta fase.

No que diz respeito às modalidades, três equipas portuguesas participam na Liga Europeia de andebol e o Benfica estreia-se na fase de grupos da Champions de basquetebol.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA:

Liga dos Campeões, fase de grupos, 3.ª jornada:

Grupo A:

Ajax, Hol - Nápoles, Ita, 20:00 (Eleven 6)

Liverpool, Ing - Rangers, Esc, 20:00 (Eleven 3)

Grupo B:

Club Brugge, Bel - Atlético de Madrid, Esp, 20:00 (Eleven 4)

FC Porto, Por - Bayer Leverkusen, Ale, 20:00 (Eleven 1)

Grupo C:

Bayern Munique, Ale - Viktoria Plzen, Che, 17:45 (Eleven 3)

Inter Milão, Ita - FC Barcelona, Esp, 20:00 (Eleven 2)

Grupo D

Marselha, Fra - Sporting, Por, 17:45 (Eleven 1)

Eintracht Frankfurt, Ale - Tottenham, Ing, 20:00 (Eleven 5)

Sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 17:30

Liga Revelação, 1.ª fase, 3.ª jornada

Série A:

Vizela - Sporting de Braga, 11:00

Gil Vicente - Rio Ave, 15:00

Série B:

Farense - Sporting, 11:00

Youth League, fase de grupos, 3.ª jornada

Grupo B:

FC Porto, Por - Bayer Leverkusen, Ale, 12:00 (Porto Canal)

Grupo D:

Marselha, Fra - Sporting, Por, 13:00

Futsal

Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024

Andebol

Liga Europeia, 2.ª eliminatória, 2.ª mão:

Bjerringbro-Silkeborg, Din - Sporting, Por, 18:45 locais (17:45 em Lisboa)

Águas Santas, Por - Belenenses, Por, 19:45

Basquetebol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo F:

VEF Riga, Let – Benfica, Por, 19:00 locais (17:00 em Lisboa)

Limoges, Fra - Manresa, Esp, 20:30 locais (19:30 em Lisboa)

Voleibol

Liga dos Campeões, 2.ª ronda, 1.ª mão

Dínamo Apeldoorn, Hol - Benfica, Por, 19:30 locais (18:30 em Lisboa)