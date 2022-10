É dia de Taça!

Arranca a terceira eliminatória da prova rainha esta sexta-feira e já com equipas da Liga em ação. O primeiro jogo do dia é logo às 15h00: o Olhanense recebe a B SAD. Meia hora depois, em Moreira de Cónegos, há duelo entre duas equipas da II Liga, com o Moreirense a defrontar o Vilafranquense. Já às 20h45, é hora do Estoril visitar o reduto do Amora.

Estes jogos, claro está, vão ter acompanhamento AO MINUTO do Maisfutebol.

Ainda esta sexta-feira, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, antevê o duelo com o Caldas, também a contar para a Taça de Portugal, às 13h00.

É, também, um dia importante para a seleção feminina de futebol, já que às 11h00 decorre o sorteio do play-off intercontinental para o Mundial 2023. Este torneio, que conta com dez seleções, terá lugar na Nova Zelândia entre 17 e 23 de fevereiro de forma a decidir as três últimas vagas.

Em Inglaterra, Alemanha, Espanha e França, dá-se o arranque de mais uma jornada dos respetivos campeonatos.

Quanto ao motociclismo, Miguel Oliveira inicia a participação no Grande Prémio da Austrália de MotoGP.

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória:

Olhanense (CP) – BSAD (II), 15:00 (Canal 11)

Moreirense (II) – Vilafranquense (II), 15:30

Amora (L3) - Estoril Praia (I), 20:45 (Canal 11)

Sorteio do torneio play-off do Campeonato do Mundo Feminino 2023, às 11:00

Liga inglesa, 11.ª jornada:

Brentford - Brighton, 20:00 (Eleven 1)

Liga espanhola, 9.ª jornada:

Rayo Vallecano - Getafe, 20:00 (Eleven 4)

Liga alemã, 10.ª jornada:

Schalke 04 - Hoffenheim, 19:30 (Eleven 3)

Liga francesa, 11.ª jornada:

Estrasburgo - Lille, 20:00 (Eleven 2)

Última eliminatória de acesso à Liga dos Campeões africanos, 2.ª mão (horas de Lisboa):

Petro de Luanda, Ang - Cape Town City, Afs, 16:00

Futsal

Prossegue estágio da seleção portuguesa feminina, de preparação para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023. Jogo particular, no Pavilhão Municipal de Rio Maior:

Portugal - Espanha, 18:00

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Austrália, 18.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Phillip Island, até 16 (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 23:00 (SportTV4) e qualificações, às 02:35 (dia 15, SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 23:55 (SportTV4) e 03:30 (dia 15, SportTV4) e qualificações, às 04:10 (dia 15, SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 00:55 (dia 15, SportTV4) e qualificações, às 05:10 (dia 15, SportTV4)

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 2.ª jornada:

Académica de Espinho - São Mamede, 21:30