A terceira eliminatória da Taça de Portugal prossegue este sábado com 12 encontros.



Logo pelas 11 horas, Fontinhas e Arouca entram em campo tal como Nacional e Oliveirense. A prova Rainha prossegue um pouco por todo o país ao longo do dia e termina nas Caldas com o encontro entre a equipa local e o Benfica.



O Maisfutebol vai, como é habitual, seguir todos os jogos das equipas da Liga AO MINUTO.



Mas há muito futebol para acompanhar este sábado com destaque para a visita do Atlético de Madrid de Félix a San Mamés, casa do Athletic. Na Alemanha, o Leipzig de André Silva recebe o Hertha enquanto em Inglaterra o Fulham, de Marco Silva e Palhinha, recebem o Bournemouth à mesma hora que a armada lusa do Wolverhampton defronta o Nottingham Forest.



Em Itália nota para o dérbi de Turim que vai colocar frente a frente o Torino e a Juventus, adversária do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o Tottenham, oponente do Sporting na Champions, recebe o Everton às 17h30.



Nota ainda para as conferências de imprensa de Sérgio Conceição e de Ruben Amorim de antevisão aos jogos contra Anadia e Varzim, respetivamente. O treinador do FC Porto vai falar aos jornalistas às 12h00, quinze minutos antes da intervenção do técnico do Sporting.





O QUE HÁ PARA VER ESTE SÁBADO

Taça de Portugal, 3.ª eliminatória:

Fontinhas-Arouca, 11h00 (Canal 11)

Nacional-Oliveirense, 11h00

Mafra-Marítimo, 15h00

Serpa-Gil Vicente, 15h00

Canelas 2010-Vitória de Guimarães, 15h00 (SporTV)

Trofense- Famalicão, 15h00 (Canal 11)

Sanjoanense-Belenenses, 15h00 (Canal 11)

Penafiel-Vizela, 15h30

Imortal-Farense, 15h30

Académico de Viseu-Oriental, 15h30

Tondela-Santa Clara, 20h00 (canal 11)

Caldas-Benfica, 20:45 (RTP 1)



---------------------------------------------------------------

Conferência de imprensa de Sérgio Conceição, 12h00, no Olival;

Conferência de imprensa de Ruben Amorim, 12h15, em Alcochete;

Assembleia-Geral do Sporting, para apreciar e votar o relatório de gestão e contas do exercício da época 2021/22, no Pavilhão João Rocha, a partir das 9h30.

I Liga, 9.ª jornada

Estrela da Amadora - Sporting da Covilhã, 18H00 (SportTV1).

Liga feminina, 4.ª jornada

Benfica - Famalicão, 15h00

Liga espanhola, 9.ª jornada

Girona - Cádiz, 13h00 (Eleven 3)

Valência - Elche, 15h15 (Eleven 3)

Maiorca - Sevilha, 17h30 (Eleven 3)

Athletic Bilbau - Atlético de Madrid, 20h00 (Eleven 1).

Bundesliga, 10.ª jornada

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen, 14h30 (Eleven 4)

Wolfsburgo - Borussia Mönchengladbach, 14h30 (Eleven 5)

Estugarda - Bochum, 14h30 (Eleven 6)

Werder Bremen - Mainz, 14h30

Leipzig - Hertha Berlim, 17h30 (Eleven 2).

Liga francesa, 11.ª jornada

Lorient - Reims, 16h00 (Eleven 2)

Lens - Montpellier, 20h00 (Eleven 2).

Premier League, 11.ª jornada

Leicester - Crystal Palace, 12h30 (Eleven 1)

Fulham - Bournemouth, 15h00 (Eleven 1)

Wolverhampton - Nottingham Forest, 15h00 (Eleven 2)

Tottenham - Everton, 17h30 (Eleven 1).

Serie A, 10.ª jornada

Empoli - Monza, 14h00 (SportTV2)

Torino - Juventus, 17h00 (SportTV2)

Atalanta - Sassuolo, 19h45 (SportTV2).

Motociclismo

MotoGP: Grande Prémio da Austrália, 18.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), em Phillip Island (horas de Lisboa):

MotoGP, warm up, às 23:40 (SportTV4) e corrida, às 04:00 (dia 16, SportTV4)

Basquetebol

Liga, fase regular, 5.ª jornada

Sangalhos - Benfica, 15h00

CAB Madeira - Imortal, 15h00

Ovarense - Esgueira, 16h00

Lusitânia - Póvoa, 17h00 locais (18h00 em Lisboa)

FC Porto - Oliveirense, 18h00.

Ciclismo

Prossegue Campeonato do Mundo de Pista, com a participação de Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Daniela Campos e Maria Martins, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França;

Omnium – corrida masculina (scratch, tempo, eliminação e pontos) (final) - João Matias, 12h20.

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 2.ª jornada

Fonte do Bastardo - Sporting, 15h30 locais (16:30 em Lisboa)

VC Viana - Castêlo da Maia, 16h00

Sporting de Espinho - Sporting das Caldas, 17h00

Benfica - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 19h00

Esmoriz - Santo Tirso, 20h00.