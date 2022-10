Apesar de terminada a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, esta segunda-feira ainda há muito desporto para ver.

Em Espanha, a 9.ª jornada é encerrada com o Villarreal a defrontar o Osasuna às 20h00. Em Itália, a Roma, de José Mourinho, vai a Génova a terreno da Sampdoria pelas 17h30. Às 19h45, é a vez do Lecce receber a Fiorentina e fechar a 10.ª ronda do campeonato italiano.

Esta segunda-feira fica-se a saber o vencedor da Bola de Ouro de 2022, com a cerimónia a decorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris, pelas 19h30. João Cancelo, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão e Bernardo Silva estão entre os nomeados.

Espanha

La Liga, 9.ª jornada

Villarreal - Osasuna, 20h00 (Eleven 1).

Itália

Serie A, 10.ª jornada

Sampdoria - Roma, 17h30 (SportTV1)

Lecce - Fiorentina, 19h45 (SportTV1).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 5.ª jornada

Série B

Benfica - Estoril Praia, 13h00.

Futsal

Liga, 2.ª jornada

Portimonense - Leões Porto Salvo, 21h00 (Canal 11).

Surf

Rio de Janeiro, Brasil

Saquarema Surf Festival, Qualifying Series da World Surf League, no Rio de Janeiro, Brasil, até 23.