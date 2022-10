Mas que sábado!

Há muito futebol para ver, por isso, não se perca entre tantos jogos. Desde logo, FC Porto, Benfica e Sporting entram em cena na 11.ª jornada da Liga: os dragões jogam às 15h30 no terreno do Santa Clara, os encarnados recebem o Desp. Chaves às 18h00 e os leões vão a Arouca às 20h30. Acompanhe tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Na II Liga, temos vários jogos de interesse, como, por exemplo, a visita do líder Moreirense ao Benfica B, no Seixal.

No panorama internacional, destaque para a final da Libertadores, com o Flamengo e o Ahtletico Paranaense, de Scolari, a decidirem quem vai suceder ao Palmeiras.

A AGENDA DESTE SÁBADO

I Liga, 11.ª jornada:

Santa Clara - FC Porto, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV1)

Benfica - Desportivo de Chaves, 18:00 (BTV)

Arouca - Sporting, 20:30 (SportTV1)

Final da Taça Libertadores:

Flamengo - Athletico Paranaense, 21:00 (horas de Lisboa, SportTV3)

II Liga, 11.ª jornada:

Torreense - Mafra, 11:00 (SportTV2)

Nacional - Penafiel, 12:45 (SportTV1)

FC Porto B - Feirense, 12:45 (Porto Canal)

Benfica B - Moreirense, 14:00 (BTV)

Liga 3, 7.ª jornada

Campeonato de Portugal, 1.ª fase, 5.ª jornada

Liga espanhola, 12.ª jornada:

Almeria - Celta de Vigo, 13:00 (Eleven 2)

Cádiz - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 2)

Sevilha - Rayo Vallecano, 17:30 (Eleven 2)

Valência - FC Barcelona, 20:00 (Eleven 2)

Liga alemã, 12.ª jornada:

Bayern Munique - Mainz, 14:30 (Eleven 3)

Leipzig - Bayer Leverkusen, 14:30

Wolfsburgo - Bochum, 14:30

Estugarda - Augsburgo, 14:30

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 3).

Liga francesa, 13.ª jornada:

Paris Saint-Germain - Troyes, 16:00 (Eleven 4)

Estrasburgo - Marselha, 20:00 (Eleven 3)

Liga italiana, 12.ª jornada:

Nápoles - Sassuolo, 14:00 (SportTV4)

Lecce - Juventus, 17:00 (SportTV2)

Inter Milão - Sampdoria, 19:45 (SportTV2)

Liga inglesa, 14.ª jornada:

Leicester - Manchester City, 12:30 (Eleven 1)

Bournemouth - Tottenham, 15:00 (Eleven 5)

Brentford - Wolverhampton, 15:00 (Eleven 6)

Brighton - Chelsea, 15:00 (Eleven 1)

Crystal Palace - Southampton, 15:00

Newcastle - Aston Villa, 15:00

Fulham - Everton, 17:30 (Eleven 1)

Liverpool - Leeds, 19:45 (Eleven 1).

Andebol, 6.ª jornada:

Sporting - Académico de Viseu, 14:30

ABC Braga/UMinho - Benfica, 15:00

Belenenses - Santo Tirso, 15:00

Maia/UMaia - Avanca, 15:00

Marítimo - Águas Santas, 17:00

Vitória de Setúbal - FC Gaia, 18:00

Taça Europa, 2.ª ronda de qualificação, 1.ª mão

Automobilismo

Grande Prémio do México, 21.ª prova do Mundial de Fórmula 1, na Cidade do México, até 30 (horas de Lisboa):

Treinos livres, às 18:00 (SportTV4)

Qualificação, às 21:00 (SportTV4)

Basquetebol

Liga, fase regular, 7.ª jornada:

Lusitânia - Esgueira, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

CAB Madeira - Póvoa, 15:00

Ovarense - Sporting, 15:00

Benfica - Imortal, 15:30

Sangalhos - Oliveirense, 18:30

Futsal

Liga, 4.ª jornada:

Eléctrico - Sporting de Braga, 17:00

Liga dos Campeões, fase principal

Grupo 2:

MNK Futsal Pula, Cro - Ayat, Caz, 17:00 (Town Sports Center-Makarska)

Novo Vrijeme, Cro - Sporting, Por, 19:30 (Town Sports Center-Makarska)

Grupo 4:

Haladás, Hun - Uragan Ivano-Frankovsk, Ucr, 12:00 (Sala Sporturilor Dunarea)

United Galati, Rom - Benfica, Por, 15:00 (Sala Sporturilor Dunarea, Canal 11).

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 4.ª jornada:

Leixões - Castêlo da Maia, 16:00

Esmoriz - Sporting das Caldas, 17:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Fonte do Bastardo, 17:00

VC Viana - Académica de Espinho, 18:00

Vitória de Guimarães - Santo Tirso, 18:00

Benfica - Sporting de Espinho, 19:00

Sporting - São Mamede, 20:00