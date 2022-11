Este sábado, traz-nos muito desporto.

Começando pelo futebol - e pelo campeonato português - teremos o jogo de cartaz desta 12.ª jornada, com o Sporting a receber o Vitória de Guimarães em Alvalade, numa altura em que os vimaranenses até estão à frnete dos leões na tabela. Também o FC Porto joga em casa, desta feita com o Paços de Ferreira, último classificado.

Mas, antes destes dois jogos, Vizela e Arouca defrontam-se às 15h30.

A nível internacional, destaque para o jogo da Premier League entre Manchester City e Fulham, que vai envolver vários portugueses. Além disso, Gerard Piqué despede-se do Camp Nou ao início da noite.

Já no futebol feminino, há «jogo grande»: Sporting e Benfica jogam às 15h00, em Alcochete.

Nota ainda para o clássico do basquetebol, o FC Porto-Benfica, que vai decorrer no Dragão Arena e conta para a terceira jornada do campeonato.

Miguel Oliveira também entra em cena este sábado, com a sessão de qualificação para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do Mundial de motociclismo.

A AGENDA DESTE SÁBADO

I Liga, 12.ª jornada, até 07:

Vizela - Arouca, 15:30 (SportTV1)

FC Porto - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV2)

Sporting - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 12.ª jornada

Moreirense - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Vilafranquense - Tondela, 14:00 (SportTV+)

Leixões - Torreense, 14:00

Penafiel - Farense, 15:30 (SportTV5)

Oliveirense - Académico de Viseu, 18:00

Campeonato Nacional de Juniores, jogo em atraso da 2.ª jornada:

Série Sul:

Nacional - Benfica, 15:00

Liga feminina, 6.ª jornada:

Sporting de Braga - Torreense, 11:00

Vilaverdense - Famalicão, 13:00

Marítimo - Amora, 15:00

Sporting - Benfica, 15:00

Ouriense - Valadares Gaia, 15:00

Albergaria - Damaiense, 15:00

Liga inglesa, 15.ª jornada

Leeds - Bournemouth, 15:00 (Eleven 6)

Manchester City - Fulham, 15:00 (Eleven 1)

Nottingham Forest - Brentford, 15:00

Wolverhampton - Brighton, 15:00 (Eleven 4)

Everton - Leicester, 17:30 (Eleven 1)

Liga espanhola, 13.ª jornada:

Getafe - Cádiz, 13:00 (Eleven 3)

Valladolid - Elche, 15:15 (Eleven 2)

Celta de Vigo - Osasuna, 17:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Almeria, 20:00 (Eleven 1)

Liga italiana, 13.ª jornada:

Empoli - Sassuolo, 14:00 (SportTV2)

Salernitana - Cremonese, 14:00

Atalanta - Nápoles, 17:00 (SportTV4)

AC Milan - Spezia, 19:45 (SportTV4)

Liga alemã, 13.ª jornada:

Borussia Dortmund - Bochum, 14:30 (Eleven 4)

Mainz - Wolfsburgo, 14:30

Hoffenheim - Leipzig, 14:30 (Eleven 5)

Augsburgo - Eintracht Frankfurt, 14:30

Hertha Berlim - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 2)

Werder Bremen - Schalke 04, 17:30 (Eleven 3)

Liga francesa, 14.ª jornada:

Ajaccio - Estrasburgo, 16:00

Angers - Lens, 20:00 (Eleven 2)

Futsal

Liga, 5.ª jornada:

Sporting de Braga - Benfica, 17:00

Portimonense - Ferreira do Zêzere, 17:00

Quinta dos Lombos - Eléctrico, 18:30

Leões Porto Salvo - Futsal Azeméis, 19:00

Candoso - Sporting, 19:00

Motociclismo

MotoGP, Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira em MotoGP, no circuito Ricardo Tormo, até 06 (horas de Lisboa):

Moto3, treinos livres, às 08:00 (SportTV4) e qualificações, às 11:35 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 08:55 (SportTV4) e 12:30, e qualificações, às 13:10 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:00 (SportTV4) e qualificações, às 14:10 (SportTV4)

Andebol

Nacional, 7.ª jornada

Santo Tirso - Sporting, 15:00

Benfica - Águas Santas, 15:00

FC Gaia - Marítimo, 15:30

Póvoa - Belenenses, 16:3

Avanca - Vitória de Setúbal, 18:00

Académico de Viseu - Maia/UMaia, 18:00

Jogo do play-off de acesso ao Mundial feminino 2023, 2.ª mão, no Multiusos de Paredes:

Portugal - Azerbaijão, 21:00 (Canal 11)

Basquetebol

Liga, fase regular, 8.ª jornada:

Vitória de Guimarães - CAB Madeira, 14:30

FC Porto - Benfica, 15:00

Póvoa - Sangalhos, 15:30

Imortal - Ovarense, 16:00

Sporting - Lusitânia, 18:00

Râguebi

Nacional - Divisão de Honra, 3.ª jornada

São Miguel - CDUL, 12:00

CDUP - Belenenses, 15:00

Académica - Cascais, 18:00

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 6.ª jornada:

Leixões - Académica de Espinho, 16:00

Benfica - Sporting das Caldas, 17:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - São Mamede, 17:00

VC Viana - Sporting, 17:45 (SportTV5)

Vitória de Guimarães - Esmoriz, 18:00

Fonte do Bastardo - Sporting de Espinho, 18:00