O Benfica está obrigado a vencer este domingo em casa do Estoril para voltar aos oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, que já triunfou nesta 12.ª jornada. Os encarnados defrontam os canarinhos, que têm algumas baixas para este jogo, a partir das 20h30. Também do lado das águias, Aursnes vai ficar de fora por lesão e Gonçalo Ramos continua em dúvida.

Contudo, este é o último jogo da Liga neste domingo. Antes disso, teremos o Rio Ave-Boavista, o Marítimo-Famalicão e ainda o Sporting de Braga-Casa Pia, numa altura em que os minhotos lutam para voltar ao segundo lugar e os gansos buscam ascender ao quarto posto.

No plano internacional, há um vasto leque de jogos de destaque, sobretudo em Inglaterra, com o dérbi londrino entre Chelsea e Arsenal e a receção do Tottenham ao Liverpool.

Nota ainda para o dérbi entre a Roma de José Mourinho e a Lazio (17h00) e o clássico Juventus-Inter de Milão (19h45). É dia também do escaldante Marselha-Lyon.

No motociclismo, Miguel Oliveira participa, a partir das 13h00, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do Mundial.

A AGENDA DESTE DOMINGO

I Liga, 12.ª jornada:

Rio Ave - Boavista, 15:30 (SportTV1)

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00 (SportTV2)

Marítimo - Famalicão, 18:00 (SportTV6)

Estoril Praia - Benfica, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 12.ª jornada:

Feirense - Nacional, 11:00 (SportTV1)

BSAD - Estrela da Amadora, 15:30 (SportTV6)

Liga italiana, 13.ª jornada:

Bolonha - Torino, 11:30 (SportTV2)

Monza - Verona, 14:00

Sampdoria - Fiorentina, 14:00 (SportTV2)

Roma - Lazio, 17:00 (SportTV3)

Juventus - Inter Milão, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola, 13.ª jornada:

Atlético de Madrid - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

Real Sociedad - Valência, 15:15 (Eleven 2)

Villarreal - Maiorca, 17:30 (Eleven 2)

Betis - Sevilha, 20:00 (Eleven 1)

Liga alemã, 13.ª jornada:

Bayer Leverkusen - Union Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Friburgo - Colónia, 16:30 (Eleven 4)

Liga inglesa, 15.ª jornada:

Chelsea - Arsenal, 12:00 (Eleven 1)

Aston Villa - Manchester United, 14:00 (Eleven 1)

Southampton - Newcastle, 14:00 (Eleven 3)

West Ham - Crystal Palace, 14:00 (Eleven 5)

Tottenham - Liverpool, 16:30 (Eleven 1)

Liga francesa, 14.ª jornada:

Lorient - Paris Saint-Germain, 12:00 (Eleven 3)

Clermont - Montpellier, 14:00

Nice - Brest, 14:00

Reims - Nantes, 14:00

Toulouse - Mónaco, 14:00

Lille - Rennes, 16:05 (Eleven 3)

Marselha - Lyon, 19:45 (Eleven 2)

Andebol

Nacional, 7.ª jornada:

ABC Braga/UMinho - FC Porto, 15:00 (Porto Canal)

Motociclismo

MotoGP, Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira em MotoGP, no circuito Ricardo Tormo (horas de Lisboa):

Moto3, warm up, às 08:00 (SportTV4) e corrida, às 10:00 (SportTV4)

Moto2, warm up, às 08:20 (SportTV4) e corrida, às 11:20 (SportTV4)

MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV4) e corrida, às 13:00 (SportTV4)

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 6.ª jornada:

Santo Tirso - Castêlo da Maia, 16:00