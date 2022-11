As emoções da Taça de Portugal regressam esta terça-feira. Desde logo, o FC Porto, detentor do troféu, vai defrontar uma das equipas sensação da prova na época passada, o Mafra. A deslocação dos dragões ao terreno do conjunto da II Liga, porém, é o último de quatro jogos que a prova rainha nos reserva para este dia.

Antes disso, o Vilaverdense, da Liga 3, recebe o Oliveira do Hospital, também do terceiro escalão, logo às 14h00. Mais tarde, o Gil Vicente joga com o Arouca em Barcelos (18h45), enquanto o Varzim defronta o São João de Ver.

Os sub-19 do FC Porto também ficam a conhecer o adversário no playoff de acesso aos oitavos de final da Youth League, no sorteio que decorre em Nyon, Suíça, às 11h00.

Decorrem ainda vários jogos de outros campeonatos europeus e as seleções de hóquei em patins voltam a entrar em ação: a equipa masculina defronta a Itália e o conjunto feminino joga com Espanha.

A AGENDA DESTA TERÇA-FEIRA

Taça de Portugal, 4.ª eliminatória:

Vilaverdense (L3) - Oliveira do Hospital (L3), 14:00 (Canal 11)

Gil Vicente (I) - Arouca (I), 18:45 (SportTV2)

Varzim (L3) - São João de Ver (L3), 19:00 (Canal 11)

Mafra (II) - FC Porto (I), 20:45 (RTP1)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, jogo antecipado da 14.ª jornada

Série A:

Gil Vicente - Leixões, 11:00

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 7.ª jornada

Série A:

Famalicão - Marítimo, 11:00

Sporting de Braga - Rio Ave, 15:00

Sorteio do play-off da Youth League, em Nyon, Suíça, às 11:00 (horas de Lisboa)

Liga espanhola, 14.ª jornada:

Elche - Girona, 18:00 (Eleven 5)

Athletic Bilbau - Valladolid, 19:00 (Eleven 2)

Osasuna - FC Barcelona, 20:30 (Eleven 1)

Taça da Liga inglesa, 3.ª ronda

Bournemouth - Everton, 19:45 (SportTV4)

Brentford - Gillingham, 19:45

Leicester - Newport County, 19:45 (SportTV5)

Liga italiana, 14.ª jornada:

Nápoles - Empoli, 17:30 (SportTV1)

Spezia - Udinese, 17:30 (SportTV3)

Cremonese - AC Milan, 19:45 (SportTV3)

Liga alemã, 14.ª jornada:

Wolfsburgo - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 1)

Bayern Munique - Werder Bremen, 19:30 (Eleven 2)

Bochum - Borussia Monchengladbach, 19:30 (Eleven 6)

Estugarda - Hertha Berlim, 19:30 (Eleven 4)

Hóquei em patins

Prossegue Campeonato do Mundo masculino, em San Juan

Fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo A:

França - Chile, 18:30

Itália - Portugal, 22:45

Grupo B:

Espanha - Moçambique, 20:30

Angola - Argentina, 01:00 (dia 09 em Lisboa)

Prossegue Campeonato do Mundo feminino, em San Juan

fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo A:

Chile - França, 13:00

Portugal - Espanha, 17:00

Grupo B:

Itália - Colômbia, 15:00

Alemanha - Argentina, 19:00

Prossegue Taça Intercontinental masculina, em San Juan

Fase de grupos, 2.ª jornada:

Grupo A

Israel - Brasil, 18:30

Suíça - Colômbia, 22:30

Grupo B:

Austrália - Áustria, 16:30

Alemanha - Andorra, 20:30