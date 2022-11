Ao quinto dia de Mundial 2022, chegou a vez de Portugal entrar em campo. A seleção nacional inicia a participação no Campeonato do Mundo do Qatar esta quinta-feira, contra o Gana.



Como é hábito, o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO o encontro que tem início marcado para as 16h00.



Mas há mais jogos para seguir AO VIVO, além do Portugal-Gana. A dose de futebol começa bem cedo com o duelo entre a Suíça e os Camarões, às 10h00. À hora de almoço, é a vez dos outros adversários da «equipa das Quinas» entrarem em campo. A Coreia do Sul, de Paulo Bento, mede forças com o Uruguai.



Depois do encontro de Portugal, é a vez do pentacampeão jogar. O Brasil-Sérvia vai fechar o dia: arranca às 19h00.



No entanto, não há só o Mundial 2022 para acompanhar. O Benfica recebe o Rosengard, às 20h00, numa partida da terceira jornada do grupo D da Champions feminina. Nota ainda para o duelo entre Tondela e Torreense, da segunda jornada do grupo H da Taça da Liga.



No andebol o FC Porto visita o Magdeburg, encontro da Liga dos Campeões enquanto no futsal o Benfica joga contra o St. Andrews e o Sporting defronta o Uragan, ambas partidas da ronda de elite.



Refira-se ainda que às 12h00, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão ao jogo do FC Porto contra o Mafra, do grupo A da Taça da Liga.





A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA



Fase de grupos do Mundial 2022



Grupo G



Suíça-Camarões, 10h00

Brasil-Sérvia, 19h00



Grupo H



Uruguai-Coreia do Sul, 13h00

Portugal-Gana, 16h00



Taça da Liga



Tondela-Torreense, 20h45



Futsal



Ronda de elite



St. Andrews-Benfica, 12h30

Uragan-Sporting



Liga dos Campeões de andebol



Magdeburg-FC Porto, 19h45



Liga dos Campeões feminina



Benfica-Rosengaard, 20h00



FC Porto-Mafra, Taça da Liga: Conferência de imprensa de Sérgio Conceição às 12h00