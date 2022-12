Concluída a fase de grupos do Mundial 2022, é a hora dos jogos a eliminar.



Países Baixos e Estados Unidos vão ser as primeiras seleções a lutarem por um lugar nos oitavos de final da prova. O jogo tem início marcado para as 15h00 e vai ser seguido AO MINUTO pelo Maisfutebol.



Ao fim da tarde, às 19h00, é a vez de Messi e companhia entrarem em campo. A Argentina defronta a Austrália por um lugar nos «quartos», uma partida que irá ser seguida minuto a minuto.



Mas há mais futebol para seguir além do Campeonato do Mundo. O Sporting de Braga defronta o Casa Pia às 17h00 numa partida referente ao grupo B da prova. Quase quatro horas depois, é a vez de Trofense e Paços de Ferreira jogarem.



Além do Ouriense-Benfica, do campeonato feminina, há ainda jogos de andebol, voleibol, futsal e basquetebol. Enfim, não há falta de opções para este sábado.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE SÁBADO

Mundial 2022

Oitavos de final:

Países Baixos – Estados Unidos, 15h00 (Estádio Internacional Khalifa, RTP1 e SportTV1)

Argentina – Austrália, 19h00 (Estádio Almad Bin Ali, SIC e SportTV1).

Taça da Liga, fase de grupos, 2.ª jornada do grupo D:

Casa Pia - Sporting de Braga, 17h00 (SportTV2)

Trofense - Paços de Ferreira, 20h45 (SportTV2).

Liga feminina, 8.ª jornada:

Ouriense - Benfica, 15h00.

Futsal

Liga, 9.ª jornada:

Ferreira do Zêzere - Eléctrico, 16h00

Quinta dos Lombos - Candoso, 16h00

Portimonense - Futsal Azeméis, 17h00

Fundão - Benfica, 17h00

Leões Porto Salvo - Sporting de Braga, 19h00

Caxinas - Sporting, 19h00.

Voleibol

Liga, 1.ª fase, 11.ª jornada:

Sporting de Caldas - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 16h00

Leixões - Santo Tirso, 16h00

São Mamede - Vitória de Guimarães, 16h00

Académica de Espinho - Benfica, 16h00 (SportTV3)

Castêlo da Maia - Fonte do Bastardo, 17h00

Sporting - Sporting de Espinho, 18h00

VC Viana - Esmoriz, 18h00.

Basquetebol

Liga, fase regular, 11.ª jornada:

FC Porto - Ovarense, 15h00 (Porto Canal)

Imortal - Vitória de Guimarães, 16h00

Sangalhos - Sporting, 17h00

Oliveirense - Póvoa, 21h00.

Andebol

Campeonato nacional, 11.ª jornada:

Póvoa - Marítimo, 15h00

Benfica - Avanca, 15h00 (BTV)

Belenenses - Sporting, 15h00 (A Bola TV)

Santo Tirso - Águas Santas, 15h00

ABC Braga/UMinho - Vitória de Setúbal, 17h00

Académico de Viseu - FC Gaia, 18h00

FC Porto - Maia/UMaia, 19h00 (Porto Canal).