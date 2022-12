E depois daquela final, o que se segue? Taça da Liga, ora pois.

O Mundial 2022 já terminou, mas continuam as competições internas e com um bom atrativo esta segunda-feira. No primeiro jogo dos quartos de final da Taça da Liga, o Sporting, vencedor da última edição, recebe o Sporting de Braga, em Alvalade, pelas 20h15. Poderá acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

Também nesta segunda-feira, a Roma de José Mourinho, que se encontra em estágio no Algarve, defronta o Casa Pia num encontro particular.

Nota ainda para a Gala dos Dragões de Ouro e o encerramento da 12.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

A AGENDA DESTA SEGUNDA-FEIRA

Taça da Liga, quartos de final:

Sporting - Sporting de Braga, 20:15 (SportTV1)

Gala dos Dragões de Ouro do FC Porto, no Dragão Arena, no Porto.

Albufeira Winter Cup, no Estádio Municipal de Albufeira:

Roma - Casa Pia, 19:00

Liga Revelação, 1.ª fase, 11.ª jornada:

Série B:

Farense - Portimonense, 11:00

Futsal

Liga, 12.ª jornada:

Caxinas - Sporting de Braga, 21:00