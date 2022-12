Esta quarta-feira, decide-se a terceira vaga da «final four» da Taça da Liga.

O FC Porto recebe o Gil Vicente no Dragão, a partir das 20h15. As duas equipas já se defrontaram em setembro, na altura para o campeonato e com os dragões a vencerem por 2-0. Agora, o jogo será a eliminar e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol!

Mas há muito mais futebol para ver. Desde logo, na Champions feminina, teremos um clássico Lyon-Juventus e a visita do Benfica ao Bayern Munique.

Na Taça da Liga inglesa, o destaque vai para o Manchester United-Burnley, enquanto por cá, no escalão de juniores, o FC Porto recebe o Sporting de Braga.

Nota ainda para dois jogos em atraso do campeonato nacional de hóquei em patins.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Taça da Liga, quartos de final

FC Porto - Gil Vicente, 20:15 (SportTV1)

Sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal feminina, na Cidade do Futebol, Oeiras, às 15:45.

Taça de Espanha, 2.ª ronda

Sagunto - Rayo Vallecano, 18:00

Getxo - Valladolid, 20:00

Torremolinos - Sevilha, 20:00

Arnedo - Osasuna, 20:00

Coria - Real Sociedad, 20:00.

Taça da Liga inglesa, 4.ª jornada

Charlton Athletic - Brighton, 19:45

Blackburn - Nottingham Forest, 19:45 (SportTV6

Manchester United - Burnley, 20:00 (SportTV2).

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 6.ª jornada

Grupo C:

Lyon, Fra - Juventus, Ita, 17:45

Zurique, Sui - Arsenal, Ing, 17:45

Grupo D:

FC Barcelona, Esp - Rosengard, Sue, 20:00

Bayern Munique, Ale - Benfica, Por, 20:00.

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 11.ª jornada

Série A:

Leixões - Sporting de Braga, 11:00

Girabola, jogo em atraso da 3.ª jornada

1.º de Agosto - Santa Rita de Cássia, 14:30

Girabola, 14.ª jornada

Lunda Sul - Desportivo da Huíla, 14:00

Campeonato Nacional de Juniores, jogo em atraso da 14.ª jornada.

Série Norte:

FC Porto - Sporting de Braga, 11:00

Basquetebol

Taça Europa, segunda fase, 2.ª jornada

Grupo I:

Cholet Basket, Fra - Craiova, Rom, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

Euroliga feminina, 7.ª jornada

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, jogos em atraso da 10.ª jornada

Valongo - Óquei de Barcelos, 20:00

Oliveirense - Famalicense, 21:00.