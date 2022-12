Esta sexta-feira, há clássico no basquetebol!

O Benfica recebe o FC Porto a partir das 19h00, em jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional. Nesta altura, os encarnados lideram a liga com com 25 pontos, enquanto os dragões têm 23, mas menos um jogo realizado.

Dia 23 de dezembro marca também o regresso dos jogos da Liga portuguesa! Em Vila do Conde, o Rio Ave defronta o Marítimo, numa partida antecipada da 14.ª jornada, marcada para as 20h15.

Já na II Liga, o Vilafranquense recebe o Mafra e o Tondela visita o Feirense.

Também esta sexta-feira é conhecido o melhor golo do Mundial 2022, prémio ao qual concorre o benfiquista Enzo Fernández.

A AGENDA DESTA SEXTA-FEIRA

I Liga, jogo antecipado da 14.ª jornada:

Rio Ave – Marítimo, 20:15 (SportTV1)

II Liga, jogos antecipados da 14.ª jornada:

Vilafranquense – CD Mafra, 19:00 (SportTV+)

Feirense – Tondela, 21:15 (SportTV2)

FIFA anuncia vencedor do prémio de melhor golo do Mundial 2022

Estão nomeados Enzo Fernández (Argentina), Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita), Richarlison (Brasil), Cody Gakpo (Países Baixos), Vincent Aboubakar (Camarões), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Paik Seungho (Coreia do Sul) e Neymar (Brasil).

Girabola, 14.ª jornada:

1.º de Agosto - Wiliete, 14:30

Basquetebol

Liga, fase regular, 14.ª jornada:

Benfica - FC Porto, 19:00

Euroliga, 15.ª jornada

Atletismo

Corrida São Silvestre Baía do Seixal.

Corrida Kids, às 19:00

Corrida de 10 km, às 19:30

Caminhada de 05 km, às 19:35

Entrega de prémios, às 21:30