Esta quinta-feira, há jogo grande em Inglaterra!

O Manchester City desloca-se a Stamford Bridge para defrontar o Chelsea, às 20h00, em jogo da 19.ª jornada da Premier League. Os citizens procuram aproveitar o empate do Arsenal e reduzir a diferença para o líder para cinco pontos, enquanto os blues, a protagonizarem uma época abaixo das expectativas, tentam sair do meio da tabela.

Do lado da equipa de Pep Guardiola, Ruben Dias é baixa confirmada, mas João Cancelo e Bernardo Silva estão disponíveis.

Por cá, arranca a 15.ª ronda da Liga. O Sporting de Braga, depois da vitória categórica sobre o Benfica, viaja até aos Açores para enfrentar o Santa Clara.

Nota ainda para o jogo da II Liga entre Leixões e Moreirense, agendado para as 18h00.

A AGENDA DESTA QUINTA-FEIRA

I Liga, 15.ª jornada

Santa Clara - Sporting de Braga, 19:15 locais (20:15 em Lisboa, SportTV1)

II Liga, jogo antecipado da 15.ª jornada

Leixões - Moreirense, 18:00 (SportTV+)

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 12.ª jornada

Série A:

Sporting de Braga - Famalicão, 11:00

Série B:

Sporting - Estrela da Amadora, 15:00

Taça de Espanha, 16 avos de final

Ibiza - Betis, 15:00

Tarragona - Osasuna, 17:00

Eldense - Athletic Bilbau, 20:00

Liga inglesa, 19.ª jornada

Chelsea - Manchester City, 20:00 (Eleven 1)

Andebol

Gjensidige Cup, torneio internacional de preparação para o Mundial, com a participação da seleção portuguesa e das seleções da Noruega, EUA e Brasil, em Trondheim, na Noruega, até 08:

Brasil - Estados Unidos, 16:45 locais (15:45 em Lisboa)

Noruega - Portugal, 19:15 locais (18:15 em Lisboa)

Basquetebol

EuroCup feminina, play-off (16 avos de final), 1.ª mão

Cadi La Seu, Esp - Benfica, Por, 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Euroliga feminina, 8.ª jornada

Euroliga, 16.ª jornada

Prosseguem alegações finais no julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, Campus da Justiça, às 09:30.

Rui Pinto responde por 90 crimes, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão.