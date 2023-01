Este sábado há muito futebol para ver, sobretudo com vários jogos da Taça nos respetivos países. Mas, em Portugal, prossegue a 15.ª jornada da Liga, com três partidas.

A maior nota de destaque vai para a deslocação do FC Porto, atual segundo classificado, ao terreno do Casa Pia, que está a fazer uma época completamente acima de todas as expectativas e posiciona-se mesmo em zona de qualificação europeia.

O encontro, no Estádio Nacional, está agendado para as 20h30 e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Ainda antes, o Arouca recebe o Estoril e o Vitória de Guimarães defronta o Rio Ave.

Lá por fora, importa sublinhar o Liverpool-Wolverhampton.

A AGENDA DESTE SÁBADO

I Liga, 15.ª jornada

Arouca - Estoril Praia, 15:30 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00 (SportTV2)

Casa Pia - FC Porto, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 15.ª jornada

Académico de Viseu - FC Porto B, 11:00 (SportTV1)

Farense - Nacional, 14:00 (SportTV+)

Torreense - Oliveirense, 15:30 (SportTV2)

Mafra - BSAD, 15:30

Liga feminina, 10.ª jornada

Sporting de Braga - Marítimo, 15:00

Valadares Gaia - Famalicão, 17:00

Liga 3, 13.ª jornada

Campeonato Nacional de Juniores, 19.ª jornada

Campeonato de Portugal, 1.ª fase, 13.ª jornada

Liga espanhola, 16.ª jornada

Villarreal - Real Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Maiorca - Valladolid, 17:30 (Eleven 1)

Espanyol - Girona, 20:00 (Eleven 1)

Taça de Inglaterra, 3.ª ronda

Tottenham - Portsmouth, 12:30 (SportTV2)

Gillingham - Leicester, 12:30 (SportTV3)

Crystal Palace - Southampton, 12:30

Middlesbrough - Brighton, 15:00

Bournemouth - Burnley, 15:00

Blackpool - Nottingham Forest, 15:00

Hull City - Fulham, 15:00 (SportTV6)

Brentford - West Ham, 17:30 (SportTV6)

Sheffield Wednesday - Newcastle, 18:00 (SportTV5)

Liverpool - Wolverhampton, 20:00 (SportTV3)

Taça de França, 32-avos de final

Marselha - Hyères, 14:30

Avranches - Brest, 14:30

Montlhéry - Lens, 14:30

Olympique Estrasburgo - Clermont, 14:30

Lyon - Metz, 14:30

Nantes - Virois, 17:00

Mónaco - Rodez, 17:00

Le Puy - Nice, 17:00

Bordéus - Rennes, 19:45

Liga italiana, 17.ª jornada

Fiorentina - Sassuolo, 14:00 (SportTV4)

Juventus - Udinese, 17:00 (SportTV4)

Monza - Inter Milão, 19:45 (SportTV4)

Andebol

Taça de Portugal feminina, jogo em atraso dos 16 avos de final:

Santa Joana Maia - Academia de São Pedro do Sul, 18:30

Gjensidige Cup

EUA - Portugal, 14:15 locais (13:15 em Lisboa)

Noruega - Brasil, 16:45 locais (15:45 em Lisboa)

Taça Europa feminina, oitavos de final, 1.ª mão

Antalya Konyaalti, Tur - Benfica, Por, 19:30 locais (16:30 em Lisboa)

Taça de Portugal, jogos em atraso da 3.ª eliminatória

Basquetebol

Liga, fase regular, 17.ª jornada

Ovarense - Benfica, 15:00

FC Porto - Póvoa, 18:00

Sangalhos - Imortal, 18:3

Sporting - Esgueira, 18:45

Futsal

Taça da Liga, 1.ª fase, oitavos de final

Belenenses - Sporting de Braga, 17:00

Ferreira do Zêzere - Fundão, 18:00

Caxinas - Candoso, 18:00

Nun'Álvares - Sporting, 19:00

Leões Porto Salvo - Portimonense, 19:00

Quinta dos Lombos - Futsal Azeméis, 19:30

Sanjoanense - Benfica, 21:00

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 11.ª jornada

Murches - Benfica, 16:00

Paço de Arcos - Famalicense, 18:00

Riba d'Ave - HC Braga, 18:30

Parede - FC Porto, 21:00

Juventude de Viana - Valongo, 21:00

Óquei de Barcelos - Oliveirense, 21:30

Liga dos Campeões feminina, fase de grupos, 1.ª jornada

Grupo A:

Vila-Sana, Esp - CA Feira, Por, 19:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Râguebi

Nacional - Divisão de Honra, 7.ª jornada

CDUL - Belenenses, 12:00

Lousã - Benfica, 15:00

Direito - Cascais, 15:30

Voleibol

Liga, 2.ª fase, 3.ª jornada:

Série A:

Académica de Espinho - Castêlo da Maia, 15:30

Sporting - Leixões, 16:00

Vitória de Guimarães - Benfica, 17:30 (SportTV3)

Fonte do Bastardo - Esmoriz, 18:00 locais (19:00 em Lisboa)

Liga, 2.ª fase, 2.ª jornada:

Série A2:

Sporting de Espinho - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 16:00

Sporting das Caldas - Santo Tirso, 17:00

São Mamede - VC Viana, 19:00