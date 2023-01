Futebol sem parar.



Apesar de não haver jogos em Portugal, há muitos jogos lá fora para seguir, esta terça-feira. Desde logo, a visita do Liverpool ao Molineux, casa da armada lusa do Wolverhampton, numa partida dos 32 avos de final da Taça de Inglaterra.



Em Itália o sensacional Nápoles de Mário Rui, líder da Serie A, vai discutir com a Cremonese uma vaga nos quartos de final da Taça. Já em Espanha, nota para os duelos entre a Real Sociedad e o Maiorca e entre o Sevilha e o Alavés, ambos referentes aos «oitavos» da Taça do Rei.



Nota ainda para os seis jogos da Liga Revelação com destaque para o Portimonense-Benfica e para o Sporting-Estoril.



Durante a madrugada prossegue ainda o Open da Austrália.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA TERÇA-FEIRA



Taça de Inglaterra, 32 avos de final



Wolves-Liverpool, 19h45

Accrington-Boreham Wood, 19h45

Forest Green-Birmingham, 19h45

Swansea-Bristol City, 19h45

Wigan-Luton, 19h45

WBA-Chesterfield, 20h00



Taça do Rei, oitavos de final



Real Sociedad-Maiorca, 18h00

Alavés-Sevilha, 20h00



Taça de Itália, oitavos de final



Nápoles-Cremonese, 20h00



Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 1.ª fase, 14.ª jornada:

Série A

Rio Ave - Sporting de Braga, 11h00

Marítimo - Famalicão, 11h00

Série B

Sporting - Estoril Praia, 14h00

Portimonense - Benfica, 14h00

Farense - Estrela da Amadora, 14h00.