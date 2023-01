Os campeonatos nacionais voltam esta sexta-feira.



Em Portugal há logo dois jogos no arranque da 17.ª ronda do campeonato. A jornada abre com o Arouca-Portimonense e acaba em Alvalade com a receção do Sporting ao Vizela. Como é habitual, o Maisfutebol vai seguir os dois encontros AO MINUTO.



Esta sexta-feira marca o regresso da Bundesliga e logo com o jogo de maior cartaz da ronda entre o Leipzig, de André Silva, e o Bayern Munique. Por sua vez, em Espanha, a jornada 18 abre com a visita do Celta de Carvalhal e Paciência a Maiorca.



Em França este vai ser um fim de semana de Taça e arranca com a receção do Marselha, de Nuno Tavares, ao Rennes.



Pelo meio, Roger Schmidt vai antecipar, em conferência de imprensa, a visita do Benfica aos Açores a partir das 11h15. 45 depois, Sérgio Conceição faz a antevisão ao Vitória-FC Porto.



Nota ainda para o jogo do Mundial de andebol entre Portugal e Cabo Verde. O Maisfutebol vai acompanhar o encontro a partir das 14h30.



Prossegue ainda o US Open já sem participação de tenistas portugueses.



O que há para seguir esta sexta-feira:



Liga, 23.ª jornada



Arouca-Portimonense, 19h00 (SportTV2)

Sporting-Vizela, 21h15 (SportTV1)

Conferência de imprensa de Roger Schmidt: 11h15, Seixal

Conferência de imprensa de Sérgio Conceição: 12h00, Olival

Taça de França, 16-avos de final

Marselha - Rennes, 20h10 (SportTV5).

Liga espanhola, 18.ª jornada:

Maiorca - Celta de Vigo, 20h00 (Eleven 2).

Liga alemã, 16.ª jornada:

Leipzig - Bayern Munique, 19h30 (Eleven 1).

______________________________ ______________________________

Andebol: Campeonato do Mundo

Cabo Verde - Portugal, 14h30

______________________________ ______________________________

Basquetebol

Fase regular, 18.ª jornada

Sporting - Ovarense, 19h00 (Sporting TV).