O futebol segue sem parar.



Este domingo há três jogos da Liga portuguesa: Marítimo-Estoril, Casa Pia-Gil Vicente e Famalicão-Rio Ave. Poderá acompanhar todos os encontros AO MINUTO, aqui.



Mas há muitos e bons jogos para ver por essa Europa fora. Em Inglaterra, a alcateia lusa dos Wolves visita o Etihad, casa do City de Bernardo, Rúben Dias e Cancelo enquanto o United tem clássico com o Arsenal.



Por sua vez, em Espanha destaque para a receção do Barcelona ao Getafe e para a visita do Real Madrid ao San Mamés. Já em Itália a Roma, de Mourinho e Patrício, joga contra a Spezia enquanto a Juve recee a Atalanta.



Na II Liga há derbi entre Benfica e FC Porto, além de mais três partidas. Por último, destaque para o primeiro jogo oficial de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr: vai ser contra Al-Ettifaq.



O Maisfutebol vai acompanhar o encontro entre Portugal e Suécia, da Ronda Principal do Mundial de andebol.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO:

Andebol

Ronda principal: Grupo I

Suécia - Portugal, 19:30



Futebol

Liga alemã, 16.ª jornada

Borussia Dortmund - Augsburgo, 14:30 (Eleven 2)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen, 16:30 (Eleven 2).

Liga espanhola, 18.ª jornada

Villarreal - Girona, 13:00 (Eleven 3)

Elche - Osasuna, 15:15 (Eleven 3)

FC Barcelona - Getafe, 17:30

Athletic Bilbau - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana, 19.ª jornada

Sampdoria - Udinese, 11:30 (SportTV2)

Monza - Sassuolo, 14:00 (SportTV2)

Spezia - Roma, 17:00 (SportTV2)

Juventus - Atalanta, 19:45 (SportTV2).

Liga inglesa, 21.ª jornada

Leeds - Brentford, 14:00 (Eleven 4)

Manchester City - Wolverhampton, 14:00 (Eleven 1)

Arsenal - Manchester United, 16:30 (Eleven 1).

Taça de França, 16-avos de final

Chamois Niortais - Auxerre, 17:30

Lille - Pau, 17:30 (SportTV4)

ES Thaon - Nantes, 17:30

Brest - Lens, 20:00 (SportTV4).

II Liga, 17.ª jornada

Sporting da Covilhã - Moreirense, 11:00 (SportTV1)

Benfica B - FC Porto B, 14:00 (BTV)

Tondela - Farense, 14:00 (SportTV+)

Estrela da Amadora - Penafiel, 15:30 (SportTV3).

Liga, 17.ª jornada:

Marítimo - Estoril Praia, 15:30 (SportTV1)

Casa Pia - Gil Vicente, 18:00 (SportTV1)

Famalicão - Rio Ave, 20:30 (SportTV1).



Arábia Saudita



Al Nassr-Al-Ettifaq, 17h30 (SportTV6)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 14.ª jornada:

FC Porto - Sporting, 15:00

Juventude de Viana - Óquei de Barcelos, 16:00.

Ténis

Prossegue Open da Austrália, masculinos e femininos, em Melbourne, até dia 29.

Voleibol

Taça de Portugal, oitavos de final:

VC Viana - Oeiras, 15:00

São Mamede - Sporting das Caldas, 16:00

Vitória de Guimarães - Esmoriz, 17:00

Machico - Benfica, 17:00

Fonte do Bastardo - Leixões, 18:00 locais (19:00 em Lisboa)

Sporting de Espinho - Sporting, 18:30

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Académica de Espinho, 21:00.