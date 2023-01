Esta quarta-feira, FC Porto e Académico de Viseu disputam a última vaga na final da Taça da Liga. De um lado, o FC Porto tenta conquistar de forma inédita a competição, do outro a equipa de Jorge Costa procura surpreender o campeão nacional. A partida tem início às 19h45, em Leiria, e acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, e o timoneiro do Paços de Ferreira, César Peixoto fazem nesta quarta-feira a antevisão ao jogo antecipado da 20.ª jornada da Liga, na Capital do Móvel, agendado para quinta-feira.

Na Taça da Liga feminina, depois da goleada no fim de semana, o Benfica volta a receber o Sporting, desta feita no Seixal. O dérbi eterno está marcado para as 19h45, mas antes Sporting de Braga e Famalicão também disputam a primeira mão das meias-finais da prova.

Lá por fora, destaque para a receção do Barcelona à Real Sociedad, nos quartos de final da Taça de Espanha, enquanto o Manchester United visita o Nottingham Forest, num duelo histórico do futebol inglês.

Decorre ainda a 17.ª jornada do campeonato alemão.

A AGENDA DESTA QUARTA-FEIRA

Taça da Liga, meias-finais, no Estádio Municipal de Leiria

FC Porto - Académico Viseu, 19:45 (SportTV1)

Taça da Liga feminina, meias-finais, 1.ª mão

Sporting de Braga - Famalicão, 15:00 (Canal 11)

Benfica - Sporting, 19:45 (Canal 11)

Taça de Espanha, quartos de final

FC Barcelona - Real Sociedad, 20:00

Osasuna - Sevilha, 21:00

Liga alemã, 17.ª jornada

Mainz - Borussia Dortmund, 17:30 (Eleven 1)

Bayer Leverkusen - Bochum, 19:30 (Eleven 3)

Friburgo - Eintracht Frankfurt, 19:30 (Eleven 1)

Augsburgo - Borussia Mönchengladbach, 19:30 (Eleven 4)

Werder Bremen - Union Berlim, 19:30 (Eleven 2)

Taça da Liga inglesa, meias-finais, 1.ª mão

Nottingham Forest - Manchester United, 20:00 (SportTV2)

Sorteio da fase final da Liga das Nações, em Nyon, Suíça, às 11:00 locais (10:00 em Lisboa)

Andebol

Prossegue Campeonato do Mundo, com a participação da seleção portuguesa, na Polónia e na Suécia

Jogos de classificação

Jogo de apuramento do 31.º lugar (Orlen Arena, Plock):

Uruguai – Argélia, 12:00.

Jogo de apuramento do 29.º lugar (Orlen Arena, Plock):

Arábia Saudita – Marrocos, 14:30

Jogo de apuramento do 27.º lugar (Orlen Arena, Plock):

Coreia do Sul – Macedónia do Norte, 17:00

Jogo de apuramento do 25.º lugar (Orlen Arena, Plock):

Chile – Tunísia, 19:30

Quartos de final:

Noruega - Espanha, 17:00 (Ergo Arena, Gdansk)

Dinamarca - Hungria, 17:00 (Tele2 Arena, Estocolmo)

França - Alemanha, 19:30 (Ergo Arena, Gdansk)

Suécia - Egito, 19:30 (Tele2 Arena, Estocolmo).

Basquetebol

Euroliga feminina, 11.ª jornada

Liga dos Campeões, oitavos de final, 1.ª jornada

eFIBA Europe, meias-finais, com a participação da seleção portuguesa

Ténis

Prossegue Open da Austrália, masculinos e femininos, em Melbourne

Voleibol

Liga dos Campeões, fase de grupos, 6.ª jornada

Grupo C:

Lube Civitanova, Ita - Knack Roeselare, Bel, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

Tours, Fra - Benfica, Por, 20:00 locais (19:00, horas de Lisboa).

Taça Challenge, quartos de final, 2.ª mão

Sporting - Fonte do Bastardo, 19:30 (Sporting TV).