Depois da final da Taça da Liga, este domingo arranca a segunda volta da Liga e logo com quatro jogos. O campeonato vai passar pelo Jamor, pelo Minho, pelo Bessa e volta novamente ao Minho. Será, por isso, um domingo «gordo» e poderá acompanhar tudo AO MINUTO, aqui.



A segunda volta da II Liga também começa este domingo e com ainda mais jogos do que no primeiro escalão: sete no total.



Em Espanha destaque para a receção do campeão Real Madrid à Real Sociedad, ao início da noite. Por sua vez, em Itália, a Roma de Mourinho e Patrício joga em casa do líder da Serie A, o Nápoles, à mesma hora. Nota ainda para o jogo do campeão AC Milan ao Sassuolo, logo pela manhã.



Em França o todo-poderoso PSG fecha a ronda com a receção ao Reims. Já em Inglaterra prossegue a quarta ronda da Taça de Inglaterra com destaque para a visita do Liverpool a Brighton. Na Alemanha há jogo grande entre o Bayer e o Borussia Dortmund.



O Fenerbahçe de Jesus defronta o Kasimpasa, às 16h00, deste domingo.



No que às modalidades diz respeito, este domingo Quinta de Lobos e Benfica discutem a final da Taça da Liga. Há ainda dérbi entre Sporting e Benfica em hóquei patins.



Este domingo realiza-se também a final do Campeonato do Mundo de Andebol entre França e Dinamarca.



TUDO O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO

Liga

Casa Pia - Santa Clara, 15:30 (SportT1V)

Vizela - Rio Ave, 15:30 (SportTV2)

Boavista - Portimonense, 18:00 (SportTV1)

Famalicão - Estoril Praia, 20:30 (SportTV1)

--

II Liga

Torreense - Farense, 11:00 (SportTV2)

Sporting da Covilhã - FC Porto B, 12:45 (SportTV1)

Vilafranquense - Moreirense, 14:00 (SportTV+)

Tondela - Nacional, 14:00

Mafra - Oliveirense, 15:30

Estrela da Amadora - Feirense, 15:30 (SportTV5)

Leixões - Penafiel, 18:00 (SportTV4).

Espanha

Valladolid - Valência, 13:00 (Eleven 1)

Osasuna - Atlético de Madrid, 15:15 (Eleven 1)

Celta de Vigo - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 1)

Real Madrid - Real Sociedad, 20:00 (Eleven 1).

--

Serie A

AC Milan - Sassuolo, 11:30 (SportTV6)

Juventus - Monza, 14:00 (SportTV6)

Lazio - Fiorentina, 17:00

Nápoles - Roma, 19:45 (SportTV2) – AO MINUTO soft

--

Taça de Inglaterra, 4.ª ronda:

Brighton - Liverpool, 13:30 (SportTV2).

--

Bundesliga

Schalke 04 - Colónia, 14:30 (Eleven 2)

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund, 16:30 (Eleven 2).

--

Ligue 1



Nice - Lille, 12:00 (Eleven 3)

Auxerre - Montpellier, 14:00 (Eleven 3)

Brest - Angers, 14:00 (Eleven 6)

Clermont - Nantes, 14:00 (Eleven 4)

Estrasburgo - Toulouse, 14:00 (Eleven 5)

Ajaccio - Lyon, 16:05 (Eleven 3)

Paris Saint-Germain - Reims, 19:45 (Eleven 2)

--

Turquia

Fenerbahçe-Kasimpasa, 16h00

--

Final do Campeonato do Mundo

19h30 França-Dinamarca (RTP2)

--

Automobilismo

Termina 24 Horas de Daytona, 2.ª prova do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA), com a participação de Filipe Albuquerque, Guilherme Oliveira e João Barbosa, no Daytona International Speedway, às 18:40 (horas de Lisboa).

--

Liga feminina

Marítimo - Benfica, 13:00

Vilaverdense - Valadares Gaia, 13:00

Damaiense - Famalicão, 15:00

Albergaria - Torreense, 15:00

Sporting de Braga - Amora, 15:00

Sporting - Ouriense, 15:00.

--

Final da Taça da Liga de futsal:

Quinta dos Lombos - Benfica, 21:00 (Canal 11)

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 15.ª jornada:

Sporting – Benfica, 15:00

Óquei de Barcelos - Riba d'Ave, 16:00

Oliveirense - Murches, 18:00

Valongo - Parede, 18:30.

--

Ténis

Final do Open da Austrália entre Djokovic e Tsitsipas