O FC Porto recebe este sábado o Rio Ave em busca de colocar pressão no líder Benfica. Os dragões, depois do triunfo em Alvalade, vão a jogo com os rioavistas com oito baixas confirmadas, mas na esperança de reduzir para dois pontos a diferença para os encarnados.

Por seu turno, os vilacondenses surgem moralizados pela vitória na última ronda, que interrompeu um ciclo negativo de seis jogos. A equipa de Luís Freire certamente terá ainda na cabeça o jogo da primeira volta, que terminou com vitória por 3-1 sobre os azuis e brancos.

O encontro da 21.ª jornada, no Dragão, está marcado para as 20h30 e poderá seguir ao minuto no Maisfutebol.

Mas, antes disso, há mais jogos da Liga. No Algarve, ao início da tarde, o Portimonense recebe o Marítimo, com os madeirenses a tentarem diminuir a desvantagem pontual face aos lugares acima da «linha de água».

Já Estoril e Paços de Ferreira, duas equipas que vêm de resultados negativos, têm encontro marcado para as 18h00, no António Coimbra da Mota.

Quanto à II Liga, os jogos de maior cartaz são o FC Porto B-Estrela da Amadora e o Feirense-Vilafranquense.

Como seria de esperar, é um dia em cheio também no panorama internacional.

Na Premier League, o Arsenal joga no terreno do Aston Villa, o Chelsea recebe o Southampton, o Man. City visita o Nottingham Forest e o Liverpool tem pela frente um duelo com o Newcastle.

Em Itália, o Inter de Milão, antes de defrontar o FC Porto, joga com a Udinese de Beto.

Nota ainda para as meias-finais do play-off Intercontinental do Mundial feminino. Camarões e Tailândia jogam às 06h00, num encontro que decide o adversário de Portugal no derradeiro jogo que vai ditar o apuramento para o Campeonato do Mundo.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

I Liga, 21.ª jornada

Portimonense - Marítimo, 15:30 (SportTV1)

Estoril Praia - Paços de Ferreira, 18:00 (SportTV2)

FC Porto - Rio Ave, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 21.ª jornada

Penafiel - Sporting da Covilhã, 11:00 (SportTV1)

Trofense - Oliveirense, 14:00 (SportTV+)

FC Porto B - Estrela da Amadora, 15:30 (Porto Canal)

Feirense - Vilafranquense, 15:30 (SportTV3).

Liga italiana, 23.ª jornada

Sampdoria - Bolonha, 14:00 (SportTV2)

Monza - AC Milan, 17:00 (SportTV4)

Inter Milão - Udinese, 19:45 (SportTV4)

Liga alemã, 21.ª jornada

Borussia Mönchengladbach - Bayern Munique, 14:30 (Eleven 6)

Wolfsburgo - Leipzig, 14:30

Bochum - Friburgo, 14:30

Estugarda - Colónia, 14:30

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, 17:30 (Eleven 3)

Liga espanhola, 22.ª jornada

Real Sociedad - Celta de Vigo, 13:00 (Eleven 2)

Betis - Valladolid, 15:15 (Eleven 2)

Maiorca - Villarreal, 17:30 (Eleven 2)

Osasuna - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1)

Liga francesa, 24.ª jornada

Nice - Reims, 16:00

Estrasburgo - Angers, 20:00 (Eleven 2)

Liga inglesa, 24.ª jornada

Aston Villa - Arsenal, 12:30 (Eleven 1)

Brentford - Crystal Palace, 15:00

Brighton - Fulham, 15:00 (Eleven 5)

Chelsea - Southampton, 15:00 (Eleven 3)

Everton - Leeds, 15:00

Nottingham Forest - Manchester City, 15:00 (Eleven 1)

Wolverhampton - Bournemouth, 15:00 (Eleven 4)

Newcastle - Liverpool, 17:30 (Eleven 1)

Play-off Intercontinental do Mundial feminino

Grupo A, em Hamilton, Nova Zelândia

Meias-finais:

Camarões - Tailândia, 06:00 horas de Lisboa (19:00 locais)

Futsal

Liga, 16.ª jornada

Futsal Azeméis - Leões Porto Salvo, 16:00

Ferreira do Zêzere - Portimonense, 17:00

Fundão - Caxinas, 18:00

Sporting - Candoso, 19:00

Eléctrico - Quinta dos Lombos, 19:00

Hóquei em patins

Taça de Portugal, oitavos de final

Oeiras - Murches, 16:00

Fisica - FC Porto, 18:00

Académica - HC Braga, 18:30

Turquel - Óquei de Barcelos, 21:00.

Andebol

Nacional, 15.ª jornada

Benfica - Santo Tirso, 12:00 (BTV)

Águas Santas - Belenenses, 15:00

Marítimo - Sporting, 17:00

Académico de Viseu - Póvoa, 18:00

Vitória de Setúbal - Maia/UMaia, 18:00

FC Gaia - FC Porto, 18:00 (Porto Canal)

Basquetebol

Liga, fase regular, 22.ª e última jornada

Lusitânia - CAB Madeira, 14:00 locais (15:00 em Lisboa)

Póvoa - Oliveirense, 15:00

Vitória de Guimarães - Imortal, 15:00

Esgueira - Benfica, 15:00 (RTP2)

Sporting - Sangalhos, 15:00

Ovarense - FC Porto, 15:00

Râguebi

Rugby Europe Championship, 3.ª jornada

Grupo B:

Portugal - Roménia (Estádio do Restelo), 15:00 (SportTV6)

Polónia - Bélgica (Gdynia), 21:15 locais (20:15 em Lisboa)