Prepare o bloco de apontamentos para um domingo preenchido. Quer ficar colado ao desporto dominical desde o final da manhã até à noite?

Pois bem. A partir das 12h00, tem Paris Saint-Germain contra o Lille de Paulo Fonseca. 15 minutos mais tarde, pode acompanhar a conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim.

O seu homólogo do Benfica, Roger Schmidt, fala aos jornalistas a partir das 13h00. Almoce à pressa, porque a partir das 14h00 haverá Manchester United-Watford para Premier League de Inglaterra.

Há três jogos agendados na Liga portuguesa, entre as 15h30 (hora em Portugal Continental) e as 20h30, dos Açores a Lisboa, passando por Braga.

Em Itália, a Roma de José Mourinho recebe o Verona a partir das 19h45.

No hóquei em patins, dia dérbi entre Sporting e Benfica para os oitavos de final da Taça de Portugal (15h00).

AGENDA DESTE DOMINGO:

I Liga, 21.ª jornada:

Santa Clara - Famalicão, 14:30 locais (15:30 em Lisboa, SportTV1)

Sporting de Braga - Arouca, 18:00 (SportTV1)

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 20:30 (SportTV1)

II Liga, 21.ª jornada:

Nacional - Leixões, 11:00 (SportTV1)

Moreirense - BSAD, 14:00 (SportTV+)

Benfica B - Torreense, 15:30 (BTV)

Farense - Mafra, 15:30 (SportTV3).

Liga italiana, 23.ª jornada:

Atalanta - Lecce, 11:30 (SportTV2)

Fiorentina - Empoli, 14:00

Salernitana - Lazio, 14:00 (SportTV2)

Spezia - Juventus, 17:00 (SportTV2)

Roma - Verona, 19:45 (SportTV2).

Liga alemã, 21.ª jornada:

Union Berlim - Schalke 04, 14:30 (Eleven 3)

Borussia Dortmund - Hertha Berlim, 16:30 (Eleven 3)

Bayer 04 Leverkusen - Mainz, 18:30 (Eleven 3).

Liga espanhola, 22.ª jornada:

Elche - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

Rayo Vallecano - Sevilha, 15:15 (Eleven 2)

Atlético de Madrid - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 2)

FC Barcelona - Cádiz, 20:00 (Eleven 1).

Liga inglesa, 24.ª jornada:

Manchester United - Leicester, 14:00 (Eleven 1)

Tottenham - West Ham, 16:30 (Eleven 1).

Liga francesa, 24.ª jornada:

Paris Saint-Germain - Lille, 12:00 (Eleven 1)

Brest - Mónaco, 14:00 (Eleven 4)

Lorient - Ajaccio, 14:00

Rennes - Clermont, 14:00

Troyes - Montpellier, 14:00

Lens - Nantes, 16:05 (Eleven 4)

Toulouse - Marselha, 19:45 (Eleven 2).

Hóquei em patins

Taça de Portugal, oitavos de final:

Sporting - Benfica, 15:00 (Sporting TV)

Póvoa - Famalicense, 16:00

Parede - Valongo, 17:00

Juventude Salesiana - Sporting de Tomar, 18:00.

Basquetebol

Termina 72.ª edição dos All-Star da NBA (Liga norte-americana de basquetebol), em Salt Lake City, Utah, EUA.

Basketball Without Borders (BWB), treinos e atividades sob a orientação do staff de operações da NBA e de jogadores selecionados para o All-Star, com a participação de Rúben Prey, jogador internacional português sub-20.

Next Up Game da NBA G League, com a participação de Neemias Queta, no Jon M. Huntsman Center, às 13:00 locais (20:00, horas de Lisboa, SportTV3).

All-Star, na Vivint Arena:

LeBron James (Oeste) – Giannis Antetokounmpo (Este), 18:00 locais (01:00, dia 20 em Lisboa, SportTV1).