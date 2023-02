Concluídos os jogos europeus, os campeonatos nacionais regressam esta sexta-feira.



Em Portugal, a 22.ª ronda inicia com o Famalicão-Portimonense, um jogo que pode acompanhar AO MINUTO, aqui. Mas há mais para ver quer em Portugal, quer por essa Europa fora.



Trofense e Penafiel dão o pontapé de saída na jornada 22 da II Liga a partir das 18h00.



Em Inglaterra a 25.ª jornada arranca com duelo em português. O Fulham, uma das equipas em melhor forma na Premier League, recebe a armada lusa do Wolverhampton, às 20h00. À mesma hora, em França, o Lille de Paulo Fonseca, Djaló, André Gomes e Fonte tem encontro marcado com o Brest.



Em Espanha também vão estar dois portugueses em ação no duelo entre o Betis e o Granada, da 23.ª jornada. Já na Alemanha, a ronda arranca com o embate entre Mainz e o Borussia Monchengladbach.



Além de jogos, esta sexta-feira realizam-se várias conferências de imprensa de antevisão aos jogos da 22.ª jornada da Liga com destaque para a do técnico do Benfica, Roger Schmidt, às 13h00.



Destaque ainda para os sorteios dos oitavos de final da Liga Europa, à atenção do Sporting, e da Liga Conferência. O primeiro arranca às 11h00 e o segundo começa uma hora mais tarde, em Nyon, Suíça.

Uma referência especial ainda para a chegada da seleção feminina, pela hora de almoço, depois de garantido o apuramento inédito para o Campeonato do Mundo.



O que há para ver esta sexta-feira



Liga



Famalicão-Portimonense, 20h15



II Liga



Trofense-Penafiel, 18h00



Premier League



Fulham-Wolves, 20h00



Espanha



Elche-Betis, 20h00



Ligue 1



Lille-Brest, 20h00



Fórmula 1



Prosseguem testes de pré-época de Fórmula 1, em Sakhir, no Bahrain;



SORTEIOS DA UEFA



Sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, Nyon, Suíça, às 11h00. Sorteio dos oitavos de final da Liga Conferência Europa, às 12h00.