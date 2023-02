O futebol não pára.



Esta terça-feira, há muitos jogos para acompanhar. Desde logo, a Roma de José Mourinho e Patrício vai entrar em campo frente à Cremonese, partida que o Maisfutebol vai seguir AO MINUTO a partir das 17h30.



Em França, o Lyon de Anthony Lopes tem jogo dos quartos de final da Taça de França frente ao Grenoble enquanto em Inglaterra também é dia de Taça com vários portugueses em ação. O Fulham de Marco Silva e Palhinha recebe o Leeds, em Craven Cottage, o Leicester, de Ricardo Pereira defronta o Blackburn, enquanto o City de Bernardo e Rúben Dias visita o terreno do Bristol City.



Na Turquia o Fenerbahçe de Jorge Jesus joga para a Taça fente ao Kayserispor.



Nota ainda para a cerimónia de entrega dos Galardões Cosme Damião, gala que vai distinguir os elementos do Benfica que mais se destacaram no último ano e para o fecho da fase de grupos da Liga Europeia de andebol com a participação de três equipas portuguesas.



Por último, na madrugada de terça para quarta-feira, o Flamengo de Vítor Pereira disputa a segunda mão da Recopa Sul-Americana diante do Independiente del Valle.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA TERÇA-FEIRA



Taça de França



Lyon-Grenoble, 201h10 (SportTV5)



Taça de Inglaterra



Stoke City-Brighton, 19h15

Leicester-Blackburn, 19h30 (SportTV6)

Fulham-Leeds United, 19h45 (SportTV3)

Bristol City-Manchester City, 20h00 (SportTV1)



Serie A



Cremonese-Roma, 17h30 (SportTV1)

Juventus-Torino, 19h45 (SportTV2)



Supertaça sul-americana, final, 2.ª mão, no Estádio Maracanã,

Flamengo-Independiente del Valle, 00h30 (SportTV1).



Liga Revelação apuramento campeão

Sp. Braga-Estrela da Amadora, 11h00

Benfica-Vizela, 13h00

Estoril-Famalicão, 17h30



Liga Revelação grupo despromoção



Mafra-Marítimo, 11h00

Rio Ave-Sporting, 11h00



Taça da Turquia



Fenerbahçe-Kayserispor, 16h00



------------------------------------------------------------------------



Cerimónia de entrega dos Galardões Cosme Damião aos que mais se destacaram no último ano, no âmbito do 119.º aniversário do Benfica, na Aula Magna, em Lisboa.



X Cimeira de Presidentes, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), no Convento de São Francisco, em Coimbra, às 10:00.





Andebol

Liga Europeia, fase de grupos, 10.ª e última jornada

Grupo A:

Veszprem, Hun - Benfica, Por, 17:00 locais (16:00 em Lisboa, BTV)

Grupo C:

Sporting, Por - RK Nexe, Cro, 19:45

Grupo D:

Águas Santas, Por - Füchse Berlim, Ale, 19:45