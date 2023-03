O futebol continua esta quarta-feira com vários jogos para acompanhar.



Logo pela hora de almoço, os sub-19 do Sporting defrontam o Ajax, numa partida dos oitavos de final da Youth League. Uma partida que poderá acompanhar AO MINUTO, no Maisfutebol. Mais tarde, às 17h30, os sub-19 do FC Porto jogam em Liverpool, num jogo que também será seguido AO MINUTO.



O futebol prossegue com vários jogos em Inglaterra, França e Espanha. Desde logo há um duelo da armada lusa dos Wolves em Anfield frente ao Liverpool, de Jota e Fábio Carvalho. O jogo arranca às 20h00, 15 minutos antes da receção do líder Arsenal, de Fábio Vieira, frente ao Everton.



Ao mesmo tempo que se acerta calendário em Terras de Sua Majestade, há vários jogos da Taça de Inglaterra com destaque para o encontro entre o West Ham e o Manchester United, de Bruno Fernandes e Dalot.



Em França há duelo entre o Marselha, de Nuno Tavares, diante do Annecy, referente aos quartos de final da Taça.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA QUARTA-FEIRA



Youth League



Sporting-Ajax, 12h00

Liverpool-FC Porto, 17h30



Liga Revelação grupo despromoção



Gil Vicente-Leixões, 15h00



Premier League



Arsenal-Everton, 19h45

Liverpool-Wolves, 20h00



Taça de Inglaterra



Southampton-Grimsby, 19h15

Burnley-Fleetwood, 19h30

West Ham-Manchester United, 19h45

Sheffield United-Tottenham, 19h55



Taça do Rei



Osasuna-Athletic Bilbao, 20h00



Taça de França



Nantes-Lens, 17h15

Toulouse-Rodez, 17h45

Marselha-Annecy, 20h00