Este domingo traz-nos o maior clássico de Inglaterra: o Liverpool-Manchester United, a partir das 16.30 horas, em direto de Anfield Road. Um jogo apaixonante, vibrante, com Bruno Fernandes, Dalot e Diogo Jota, entre as duas equipas que mais vezes foram campeãs inglesas.

Mas não é apenas de clássicos em Inglaterra que se vai fazer este domingo. Em Itália, por exemplo, há um Roma-Juventus, a partir das 19.45 horas, que pode colocar a formação orientada por José Mourinho no quarto lugar, ao lado do Milan, em lugar de acesso à Champions.

Já em Espanha jogam Barcelona e Real Madrid, na corrida pelo título, sendo que o primeiro defronta o Betis em Sevilha e o segundo recebe o Valencia, em dois jogos de grandes tradições também.

Cá por Portugal, a Liga continua com mais três jogos. Pelas 15.30 horas o Gil Vicente recebe o Marítimo, sendo que pouco depois, às 18 horas, o Santa Clara recebe o V. Guimarães. O dia fecha em Braga, onde a equipa de Artur Jorge defende o terceiro lugar frente ao Rio Ave, a partir das 20.30 horas.

Destaque, por fim, para o Sporting-Benfica em basquetebol, um dérbi marcado paras as 19 horas, e para o arranque da temporada de Fórmula 1, com o Grande Prémio do Bahrain a partir das 15 horas.

Destaques do dia:

I Liga, 23.ª jornada:

Gil Vicente - Marítimo, 15:30 (SportTV1)

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 17:00 locais (18:00 em Lisboa, SportTV1))

Sporting de Braga - Rio Ave, 20:30 (SportTV1).

II Liga, 23.ª jornada:

Farense - Leixões, 11:00 (SportTV1)

Académico de Viseu - Estrela da Amadora, 14:00 (SportTV+)

Nacional - Sporting da Covilhã, 14:00

Feirense - BSAD, 15:30

FC Porto B - Mafra, 15:30 (Porto Canal).

Liga inglesa, 26.ª jornada:

Nottingham Forest - Everton, 14:00 (Eleven 1)

Liverpool - Manchester United, 16:30 (Eleven 1).

Liga italiana, 25.ª jornada:

Spezia - Verona, 11:30 (SportTV2)

Sampdoria - Salernitana, 14:00 (SportTV2)

Inter Milão - Lecce, 17:00 (SportTV2)

Roma - Juventus, 19:45 (SportTV2).

Liga espanhola, 24.ª jornada:

Valladolid - Espanyol, 13:00 (Eleven 2)

FC Barcelona - Valência, 15:15 (Eleven 2)

Rayo Vallecano - Athletic Bilbau, 17:30 (Eleven 2)

Betis - Real Madrid, 20:00 (Eleven 1).

Liga alemã, 23.ª jornada:

Bayer Leverkusen - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven 3)

Wolfsburgo - Eintracht Frankfurt, 16:30 (Eleven 3)

Liga francesa, 26.ª jornada:

Troyes - Mónaco, 12:00 (Eleven 1)

Montpellier - Angers, 14:00

Reims - Ajaccio, 14:00 (Eleven 5)

Estrasburgo - Brest, 14:00 (Eleven 6)

Toulouse - Clermont, 14:00 (Eleven 4)

Lyon - Lorient, 16:05 (Eleven 4)

Rennes - Marselha, 19:45 (Eleven 2).

Liga feminina:

Sporting - Torreense, 13:00

Vilaverdense - Benfica, 15:00

Ouriense - Amora, 15:00

Marítimo - Damaiense, 15:00

Albergaria - Famalicão, 15:00.

Basquetebol:

Grupo A:

Oliveirense - Lusitânia, 18:00

Sporting - Benfica, 19:00 (RTP2)

Grupo B:

CAB Madeira - Vitória de Guimarães, 16:00.

Fórmula 1:

Grande Prémio do Bahrain, 1.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Sakhir, às 15:00 (horas de Lisboa, SportTV4)

Andebol, Taça de Portugal, oitavos de final:

Vitória de Setúbal - FC Porto, 15:00