Os campeonatos estão suspensos para os compromissos de seleções.



Ainda sem jogos para seguir esta quarta-feira, Portugal ultima a preparação para o Liechtenstein. Durante a tarde, às 16h45, Roberto Martínez e um jogador vão fazer a antevisão ao primeiro jogo da seleção da fase de apuramento para o Euro 2024.



Esta quarta-feira entram em campo as seleções de sub-19 e sub-17 frente a Suécia e Eslováquia, respetivamente.



No final do dia nota para os jogos do campeonato nacional de basquetebol.



O que há para seguir esta quarta-feira:



Prossegue estágio de Portugal com visa aos jogos contra Liechtenstein e Luxemburgo da fase de qualificação para o Euro 2024. Roberto Martínez e um jogador vão falar à comunicação social às 16h45

Conferência de imprensa do selecionador do Liechtenstein, Rene Pauritsch, e um jogador, de antevisão do jogo com Portugal para a fase de qualificação para o Euro 2024, no Estádio José Alvalade, às 18:30;

Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de Sub-19

Grupo 4:

Portugal - Suécia, 18:00 (Estádio do Vizela, Canal 11).

Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de Sub-17

Grupo 5:

Portugal - Eslováquia, 16:00 (Estádio Municipal do Fontelo, Canal 11).

____________________________________________________________

Liga dos Campeões feminina, quartos de final, 1.ª mão

Lyon-Chelsea 17h45

Paris Saint-Germain-Wolfsburgo, 20h00

Campeonato nacional de Hóquei em patins, jogo em atraso da 21.ª jornada:

Famalicense - HC Braga, 21h00

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 4.ª jornada.

Grupo A:

Benfica - Ovarense, 19h00

Sporting - Oliveirense, 20h00 (Sporting TV)

FC Porto - Lusitânia, 20h00 (Porto Canal)

Grupo B:

Imortal - Esgueira, 19h00

Vitória de Guimarães - Sangalhos, 21h00

Póvoa - CAB Madeira, 21h30.