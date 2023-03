É véspera do segundo jogo de Roberto Martínez ao leme da seleção portuguesa e o selecionador nacional vai projetar o encontro com o Luxemburgo às 18h00, já em solo estrangeiro. Durante a manhã (10h00), a equipa das Quinas realiza uma sessão de treino com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, mas ainda na Cidade do Futebol.

Decorrem outros jogos de apuramento para o Europeu de 2024, com destaque para o Espanha-Noruega, assim como encontros particulares como Alemanha-Peru e Marrocos-Brasil.

Além de várias partidas das mais diferentes modalidades, poderá ainda ver os treinos livres, qualificações e corrida sprint de Moto GP, no Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

A AGENDA DESTE SÁBADO:

Seleção

Treino, na Cidade do Futebol, às 10:00 (primeiros 15 minutos abertos à comunicação social)

Conferência de imprensa do selecionador, Roberto Martínez, e um jogador, de antevisão do jogo com o Luxemburgo, na sala de imprensa do Estádio de Luxemburgo, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa)

Conferência de imprensa do selecionador, Luc Holtz, e um jogador, de antevisão do jogo com Portugal para a fase de qualificação para o Euro 2024, na sala de imprensa do Estádio de Luxemburgo, às 17:00 locais (16:00 em Lisboa), seguida de treino, no estádio, às 18:00 (17:00 em Lisboa, primeiros 15 minutos abertos à comunicação social).

Jogos de apuramento para o Europeu de 2024

1.ª jornada

Grupo A

Escócia - Chipre, 14:00 (SportTV1)

Espanha-Noruega, 19:45 (SportTV1)

Grupo D

Arménia - Turquia, 17:00

Croácia - País de Gales, 19:45 (SportTV2)

Grupo I

Bielorrússia - Suíça, 17:00 (SportTV1)

Israel - Kosovo, 17:00 (SportTV5)

Andorra - Roménia, 19:45 (SportTV6)

Jogos particulares

Alemanha - Peru, 19:45 (SportTV5)

Marrocos - Brasil, 22:00 (SportTV2)

Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de Sub-19

Grupo 4:

Croácia - Suécia, 13:00 (Estádio do Vizela)

Portugal - República Checa, 17:00 (Estádio Cidade de Barcelos)

Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de Sub-17

Portugal - Polónia, 15:00 (Estádio João Cardoso)

Liga feminina, 17.ª jornada

Torreense - Sporting de Braga, 15:00

Jogo particular

Vianense - Vitória de Guimarães, 11:00

Campeonato Nacional de Juvenis, 2.ª fase, apuramento de campeão, jogo antecipado da 11.ª jornada.

Académica de Coimbra - Vitória de Guimarães, 15:00

Campeonato de Portugal, 1.ª fase, jogo em atraso da 22.ª jornada

Série D:

Praiense - Rabo Peixe, 15:00.

Andebol

Nacional, 18.ª jornada:

Marítimo - Benfica, 14:30

FC Porto - Santo Tirso, 15:00 (Porto Canal)

Belenenses - Académico de Viseu, 15:00

Maia/UMaia - FC Gaia, 15:00

Vitória de Setúbal - Águas Santas, 15:00

ABC Braga/UMinho - Póvoa, 17:00

Sporting - Avanca, 18:00 (Sporting TV).

Liga dos Campeões feminina, oitavos de final, 2.ª mão

Mundial de Fórmula E, 6.ª prova, em São Paulo, no Brasil

Treinos livres, às 07:25 locais (10:25 em Lisboa)

Qualificação, às 09:40 locais (12:40 em Lisboa)

Corrida, às 14:03 locais (17:03 em Lisboa)

Basquetebol

Liga, 2.ª fase, 5.ª jornada

Grupo A

Oliveirense - FC Porto, 15:00 (RTP2)

Ovarense - Sporting, 16:00

Grupo B

Sangalhos - Póvoa, 18:30

Esgueira - Vitória de Guimarães, 21:00

Ciclismo

Prossegue Volta à Catalunha, com a participação de João Almeida e Ivo Oliveira (UAE Emirates)

Futsal

Liga, 19.ª jornada

Sporting de Braga - Candoso, 16:00

Caxinas - Benfica, 17:00

Quinta dos Lombos - Futsal Azeméis, 19:00

Leões Porto Salvo - Ferreira do Zêzere, 19:00

Motociclismo

MotoGP: Prossegue Grande Prémio de Portugal, 1.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão

Moto3, treinos livres, às 08:40 (SportTV4)

Moto2, treinos livres, às 09:25 (SportTV4)

MotoGP, treinos livres, às 10:10 (SportTV4)

MotoGP, qualificações, às 10:50 - TL

Moto3, qualificações, às 12:50

Moto2, qualificações, às 13:45 (SportTV4)

MotoGP, corrida sprint, às 15:00

Voleibol

Liga, 3.ª fase, Taça da Federação, play-off, 2.º jogo

5.º/4.º:

Vitória de Guimarães - Santo Tirso, 18:00

6.º/3.º:

Esmoriz - São Mamede, 17:00

7.º/2.º:

Académica de Espinho - Ala Nun’Álvares de Gondomar, 17:00

8.º/1.º:

Castêlo da Maia - Sporting de Espinho, 18:00

Liga, 3.ª fase, elite, play-off, 2.º jogo

1.º/4.º:

Benfica - Leixões, 16:00 (BTV)