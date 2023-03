Portugal já disputou os dois jogos do início do apuramento para o Euro 2024, mas o futebol internacional de seleções prossegue esta segunda-feira.



Nota para os jogos da vice-campeã mundial França na Irlanda e para o segundo jogo de Fernando Santos ao comando da Polónia. Depois da derrota em Praga na estreia, o ex-selecionador de Portugal vai tentar alcançar a primeira vitória ao serviço dos polacos na receção à Albânia.



Por sua vez, a Nigéria de José Peseiro joga na Guiné-Bissau numa partida de qualificação para a CAN 2023. Já Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, tem duelo marcado contra o Gana.



Esta segunda-feira prossegue ainda o Masters 1000 de Miami com jogos dos 16 avos de final masculinos e oitavos de final femininos.



O QUE HÁ PARA VER ESTA SEGUNDA-FEIRA



Qualificação para o Euro 2024



Grupo B



Irlanda-França, 19h45

Países Baixos-Gibraltar, 19h45



Grupo E



Moldova-Chéquia, 19h45

Polónia-Albânia, 19h45



Grupo F



Áustria-Estónia, 19h45

Suécia-Azerbaijão, 19h45

Grupo G



Montenegro-Sérvia, 19h45

Hungria-Bulgária, 19h45



Qualificação para o CAN 2023



República Centro Africana-Madagascar, 14h00

Ruanda-Benin, 14h00

Sudão do Sul-Congo, 14h00

Angola-Gana, 17h00

Guiné-Bissau - Nigéria, 17h00

Niger-Argélia, 17h00

Etiópia-Guiné, 19h00

Sudão-Gabão, 21h00



Jogos de preparação



Macedónia do Norte-Ilhas Faroé, 17h00

Grécia-Lituânia, 17h00



Liga Revelação fase despromoção



Leixões-Marítimo, 11h00



Justiça



Leitura do acórdão do julgamento de Júlio Magalhães, Francisco J. Marques e Diogo Faria sobre a divulgação dos emails do Benfica no Porto Canal, no Juízo Central Criminal de Lisboa - Juiz 22, Campus da Justiça, às 14:00.