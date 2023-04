A 26.ª jornada prossegue este domingo com mais quatro jogos com destaque para o Rio Ave-Benfica e para o FC Porto-Portimonense.



Desde as 15h30 até à noite, não faltará futebol nacional para seguir e poderá seguir tudo AO MINUTO, aqui. Além da Liga portuguesa, há oito equipas da II Liga em ação este domingo.



Por essa Europa não falta, naturalmente, o que acompanhar. Em Espanha, o líder Real Madrid recebe o Valladolid enquanto o Betis, de Rui Silva e William, defronta o Atlético de Madrid, no Civitas Metropolitano.



Em Inglaterra o duelo grande da ronda é entre Newcastle e Manchester United e tem início agendado para as 16h30. Por sua vez, a armada lusa do Lille entra em campo pela hora de almoço na receção ao Lorient e o Monaco, de Gelson, joga às 16h05. O domingo na Ligue 1 fecha com Clássico entre PSG e Lyon.



Já em Itália há muito para seguir desde logo a partida de maior cartaz entre Nápoles e Milan, no Diego Maradona. A Salernitana de Paulo Fonseca visita a Spezia, às 14h00, enquanto a Roma, de Mourinho e Patrício, vai receber a Sampdoria.



Na Turquia há dérbi entre o Fenerbahçe de Jesus e Crespo contra o Besiktas, de Gedson Fernandes.



Nota ainda para a final da Taça de Portugal de Futsal entre Benfica e Sporting, agendada para as 21h00.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTE DOMINGO



Liga



Desp. Chaves-Sp. Braga, 15h30

Marítimo-Boavista, 15h30

Rio Ave-Benfica, 18h00

FC Porto-Portimonense, 20h30



II Liga



B SAD-Torreense, 11h00

Leixões-Académico de Viseu, 11h00

Sp. Covilhã-Estrela da Amadora, 14h00

Vilafranquense-Nacional, 15h30



Espanha



Celta de Vigo-Almería, 13h00

Real Madrid- Valladolid, 15h15

Villarreal-Real Sociedad, 17h30

Atlético de Madrid-Betis, 20h00



Inglaterra



West Ham-Southampton, 14h00

Newcastle-Man. United, 16h30



Itália



Bolonha-Udinese, 11h30

Monza-Lazio, 14h00

Spezia-Salernitana, 14h00

Roma-Sampdoria, 17h00

Nápoles-Milan, 19h45



França



Lille-Lorient, 12h00

Angers-Nice, 14h00

Brest-Toulose, 14h00

Clermont-Ajaccio, 14h00

Nantes-Reims, 14h00

Monaco-Estrasburgo, 16h05

PSG-Lyon, 19h45



Alemanha



Colónia-Borussia Monchengladbach, 14h30

Werder Bremen-Hoffenheim, 16h30



Turquia



Fenerbahçe-Besiktas, 18h30



Final da Taça de Portugal de futsal



Benfica-Sporting, 21h00