O futebol não pára.



A jornada 27 da Liga fecha esta segunda-feira com duelo entre Gil Vicente e o Desportivo de Chaves. O Maisfutebol vai contar-lhe tudo AO MINUTO desde o estádio Cidade de Barcelos, a partir das 20h15.



Mas há mais futebol para assistir esta segunda-feira. Desde logo, em Espanha, o Barcelona joga o Girona e tem a oportunidade de fugir ainda mais ao Real Madrid no topo da classificação. Nota ainda para o duelo entre o Fenerbahçe de Jesus e Crespo em casa do Karagumruk.



Esta segunda-feira é dia de antecipar o Benfica-Inter de Milão. Roger Schmidt e um jogador dos encarnados vão fazer a antevisão ao jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions a partir das 13h00, no Seixal.



Para o fim do dia, mais precisamente para as 18h45, está agendada a conferência de imprensa de Simone Inzaghi e de um futebolista dos italianos, no estádio da Luz.



Arranca ainda o Masters 1000 de Monte Carlo sem a participação de tenistas portugueses.



O QUE HÁ PARA VER ESTA SEGUNDA-FEIRA



Liga



Gil Vicente-Desp. Chaves, 20h15 (SportTV1)



Espanha



Barcelona-Girona, 20h00 (Eleven 1)



Turquia



Karagumruk-Fenerbahçe, 18h30



Antevisão da Liga dos Campeões



Roger Schmidt e um jogador do Benfica antecipam o jogo contra o Inter, da primeira mão dos quartos de final da Champions, a partir das 13h00, no Seixal; Simone Inzaghi e um jogador dos italianos têm conferência de imprensa agendada para as 18h45, na Luz.