A Champions prossegue esta quarta-feira. É tempo de saber quem se vai juntar a Real Madrid e AC Milan nas meias-finais da prova.



Esta quarta-feira, o Benfica joga em Milão contra o Inter e vai tentar reverter uma desvantagem de dois golos. O Maisfutebol vai, como habitualmente, acompanhar AO MINUTO o encontro a partir das 20h00.

Se a tarefa das águias é difícil, a do Bayern é ainda mais. Os bávaros perderam por 3-0 no Etihad e vão tentar dar a volta ao City, de Bernardo e Rúben Dias, num jogo que pode seguir aqui.



Mas antes dos jogos da Champions, às 18h30, o Fenerbahçe, de Jesus e Miguel Crespo, joga no terreno do Basaksehir.



Ao longo do dia há muita coisa para seguir. Por volta das 14h00, Ruben Amorim e um jogador do Sporting vão fazer a antevisão ao jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa contra a Juventus. Por sua vez, Allegri e um futebolista da Vecchia Signora falam aos jornalistas a partir das 18h00, em Alvalade.



O que há para seguir esta quarta-feira



Champions



Inter-Benfica, 20h00 (TVI)

Bayern-City (Eleven2)



Turquia



Basaksehir-Fenerbahçe, 18h30





Liga Europa: Sporting-Juventus



Treino do Sporting às 10h30 em Alcochete com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Às 14h, Amorim e um jogador falam aos jornalistas, no auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade;



Treino da Juventus, no centro de treinos do clube, às 10h30 (hora de Lisboa) com o primeiro quarto de hora aberto à comunicação social. Allegri e um futebolista faz a antevisão ao duelo contra o Sporting às 18h30, no auditório Artur Agostinho, no estádio José Alvalade;