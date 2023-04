Este domingo oferece-nos um variado leque de jogos. Comecemos pela Liga, que depois de um sábado agitado, tem mais três partidas para disputar.

O Estoril recebe o Santa Clara ao início da tarde, mas o maior destaque vai para o dérbi da Invicta, com o FC Porto a receber o Boavista (18h00). A seguir, o Sporting recebe o Famalicão em Alvalade (20h30). Pode seguir todos os jogos AO MINUTO no Maisfutebol.

Em Inglaterra, o jogo de maior cartaz é o Liverpool-Tottenham em Anfield, mas as equipas de Manchester também entram em campo: o City visita o Fulham de Marco Silva e o United recebe o Aston Villa.

Em Itália, a expectativa é muita. O Nápoles recebe a Salernitana (14h00) e até se pode sagrar campeão já este domingo, mas precisa que a Lazio não vença o Inter em Milão (11h00).

É também dia de corrida no Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1 e Miguel Oliveira participa no Grande Prémio de Espanha de MotoGP.

No hóquei em patins, disputa-se a final da Taça de Portugal.

A AGENDA DESTE DOMINGO

I Liga, 30.ª jornada

Estoril Praia - Santa Clara, 15:30 (SportTV2)

FC Porto - Boavista, 18:00 (SportTV1)

Sporting - Famalicão, 20:30 (SportTV2)

II Liga, 30.ª jornada

BSAD - Sporting da Covilhã, 11:00

Leixões - Mafra, 11:00 (SportTV1)

FC Porto B - Nacional, 12:45 (Porto Canal)

Penafiel - Benfica B, 14:00 (SportTV+)

Trofense - Académico de Viseu, 15:30 (SportTV3)

Taça de Portugal feminina, meias-finais, 2.ª mão

Famalicão - Benfica, 11:00.

Liga francesa, 33.ª jornada

Mónaco - Montpellier, 12:00 (Eleven 4)

Clermont - Reims, 14:00

Rennes - Angers, 14:00

Troyes - Nice, 14:00

Paris Saint-Germain - Lorient, 16:05 (Eleven 2)

Marselha - Auxerre, 19:45 (Eleven 2)

Liga inglesa, 34.ª jornada

Bournemouth - Leeds, 14:00

Fulham - Manchester City, 14:00 (Eleven 1)

Manchester United - Aston Villa, 14:00

Newcastle - Southampton, 14:00

Liverpool - Tottenham, 16:30 (Eleven 1)

Liga alemã, 30.ª jornada

Bayern Munique - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven 4)

Wolfsburgo - Mainz, 16:30.

Liga italiana, 32.ª jornada

Inter Milão - Lazio, 11:30 (SportTV2)

Cremonese - Verona, 14:00

Sassuolo - Empoli, 14:00

Nápoles - Salernitana, 14:00 (SportTV1)

Fiorentina - Sampdoria, 17:00 (SportTV5)

Bolonha - Juventus, 19:45 (SportTV3)

Liga espanhola, 32.ª jornada

Cádiz - Valência, 13:00 (Eleven 3)

Villarreal - Celta de Vigo, 15:15 (Eleven 3)

Espanyol - Getafe, 17:30 (Eleven 3)

Valladolid - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven 1)

Andebol

Jogos da 6.ª ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024

Grupo 1:

Portugal - Luxemburgo (Multidesportos Dr Mário Mexia, Coimbra), 17:00 (RTP2)

Macedónia do Norte - Turquia (Skopje), 18:00 locais (17:00 em Lisboa)

Automobilismo

Grande Prémio do Azerbaijão, 4.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Baku, às 12:00

Motociclismo

Termina Grande Prémio de Espanha, 4.ª prova do Mundial, com a participação de Miguel Oliveira (MotoGP), no Circuito de Jerez-Ángel Nieto

Moto3, treinos livres, às 07:40 (SportTV5)

Moto2, treinos livres, às 08:25 (SportTV5)

MotoGP, treinos livres, às 09:10 (SportTV5)

MotoGP, qualificações, 09:50 (SportTV5)

Moto3, qualificações, às 11:50 (SportTV5)

Moto2, qualificações, às 12:45 (SportTV5)

MotoGP, corrida sprint, às 14:00 (SportTV5)

Basquetebol

NBA, play-off, 7.º jogo (se necessário)

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers

Sacramento Kings - Golden State Warriors

NBA, play-off, meias-finais, 1.º jogo

New York Knicks - Miami Heat, 18:00

Liga feminina, play-off, final, 1.º jogo

GDESSA Barreiro - Benfica, 11:00

Taça de Portugal, final four, no Pavilhão Multiusos de Sines

Final

Imortal/Lusitânia - Sporting/Benfica, 19:00 (RTP2)

Hóquei em patins

Taça de Portugal, final four, no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar

Sporting de Tomar- Sporting, 15:00

Voleibol

Liga, play-off de manutenção/subida, 3.º jogo (se necessário):

VC Viana - CA Madalena, 15:00