A 31.ª jornada da Liga prossegue esta segunda-feira com mais dois jogos: Famalicão-Desp. Chaves e Arouca-FC Porto.



O Minho recebe o primeiro jogo do dia a partir das 19h00 e o Maisfutebol vai estar em Vila Nova de Famalicão para lhe contar tudo. Mais tarde, às 21h15, o nosso jornal conta-lhe tudo sobre o Arouca-FC Porto desde a Serra de Freita.



Há ainda, três jogos da Premier League (um deles do Fulham, de Marco Silva e Palhinha contra o Leicester, de Ricardo) e três da Serie A para acompanhar.



Nota ainda para a entrega Laureus World Sports Awards 2023 e para a terceira etapa do Giro de Itália que conta com a presença do português João Almeida.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA SEGUNDA-FEIRA



Liga



Famalicão - Desportivo de Chaves, 19h00 (SportTV2)

Arouca - FC Porto, 21h15 (SportTV1)

Premier League

Fulham - Leicester, 15h00 (Eleven 1)

Brighton - Everton, 17h30 (Eleven 1)

Nottingham Forest - Southampton, 20h00 (Eleven 1).

Serie A

Empoli - Salernitana, 17h30 (SportTV6)

Udinese - Sampdoria, 17h30 (SportTV3)

Sassuolo - Bolonha, 19h45 (SportTV3).

NBA, play-offs:

Miami Heat - New York Knicks, 00:30 (dia 9 em Lisboa, SportTV1)

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors, 03h00 (dia 9 em Lisboa).

Ciclismo

Prossegue Volta a Itália, com a participação de João Almeida (UAE Emirates), com a terceira etapa entre Vasto e Melfi.

Prémios Laureus

Cerimónia de entrega dos Laureus World Sports Awards 2023, com a presença dos antigos futebolistas Luís Figo, Carles Puyol e Fabio Capello, entre outras personalidades, em Paris.